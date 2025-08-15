Independence Day: 15 अगस्त को राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला,अब सड़कों को मिलेेगी निराश्रित जानवरों से ‘आज़ादी’

Stray Cattle: जयपुर। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राज्य सरकार ने सडक़ों को निराश्रित गौवंश से मुक्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को तुरंत चिन्हित कर गौशालाओं, नंदीशालाओं, अस्थायी पशु आश्रय स्थलों या पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित किया जाए।