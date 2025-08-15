Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Independence Day: 15 अगस्त को राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला,अब सड़कों को मिलेेगी निराश्रित जानवरों से ‘आज़ादी’

Cattle Shelter: स्वतंत्रता दिवस पर सड़कों की सुरक्षा, खुले में घूमते गौवंश होंगे गौशालाओं में स्थानांतरित। राजस्थान में 15 अगस्त का तोहफा – सड़कें होंगी हादसों से मुक्त, गौवंश को मिलेगा आश्रय।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 15, 2025

Stray Cattle: जयपुर। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राज्य सरकार ने सडक़ों को निराश्रित गौवंश से मुक्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को तुरंत चिन्हित कर गौशालाओं, नंदीशालाओं, अस्थायी पशु आश्रय स्थलों या पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित किया जाए।

यह पहल न केवल सडक़ों को "पशुजन्यहादसों" से सुरक्षित बनाएगी, बल्कि 15 अगस्त की भावना के अनुरूप लोगों और वाहनों को सडक़ों पर "आज़ादी" का अहसास भी दिलाएगी।

मुख्य सचिव के अनुसार इस काम में स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस/यातायात विभाग मिलकर काम करेंगे।

ये भी पढ़ें

IMD Alert: राजस्थान में 15 व 16 अगस्त को झमाझम, जानें 27 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम का हाल
जयपुर
जयपुर में बुधवार को हुई बारिश। फोटो-पत्रिका।

सरकार ने ये दिए 10 प्रमुख दिशा-निर्देश

1. निराश्रित गौवंश की पहचान: खुले में विचरण कर रहे सभी पशुओं को चिन्हित किया जाए।

2.गौशालाओं में स्थानांतरण: इन्हें गौशालाओं, नंदीशालाओं या पशु आश्रय स्थलों में भेजा जाए।

3.नगरीय क्षेत्रों को गौवंश मुक्त बनाना: स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश कि नगर सीमा में कोई निराश्रित गौवंश न रहे।

4. कचरा निस्तारण सुदृढ़ करना: ताकि पशु भोजन की तलाश में सडक़ों पर न आएं।

5. निजी स्वामित्व वाले पशु पर कार्रवाई: सार्वजनिक स्थलों पर पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाए।

6.पंचायत स्तर पर निगरानी समिति: पंचायत राज विभाग स्थानीय समितियां बनाए और कार्रवाई करे।

7. राजमार्ग सुरक्षा इंतज़ाम: अवरोधक, चेतावनी बोर्ड और कैटल कैचर वाहन की व्यवस्था।

8. नियमित पेट्रोलिंग: राजमार्गों पर हादसों की संभावना कम करने के लिए।

9. पुलिस-ट्रैफिक सहयोग: गौवंश को सुरक्षित गौशालाओं में भिजवाने में सहयोग।

10. गौशालाओं की न्यूनतम 10 फीसदी क्षमता आरक्षित: निराश्रित पशुओं के लिए और मना करने पर कार्रवाई।

ये भी पढ़ें

Good News: पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का कार्य जल्द शुरू, अजमेर-बीकानेर रेल संपर्क को मिलेगी रफ्तार
जयपुर
Rail Line

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 01:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Independence Day: 15 अगस्त को राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला,अब सड़कों को मिलेेगी निराश्रित जानवरों से ‘आज़ादी’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.