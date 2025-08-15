Independence Day: 15 अगस्त को राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला,अब सड़कों को मिलेेगी निराश्रित जानवरों से ‘आज़ादी’

Stray Cattle: जयपुर। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राज्य सरकार ने सडक़ों को निराश्रित गौवंश से मुक्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को तुरंत चिन्हित कर गौशालाओं, नंदीशालाओं, अस्थायी पशु आश्रय स्थलों या पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित किया जाए।
यह पहल न केवल सडक़ों को "पशुजन्यहादसों" से सुरक्षित बनाएगी, बल्कि 15 अगस्त की भावना के अनुरूप लोगों और वाहनों को सडक़ों पर "आज़ादी" का अहसास भी दिलाएगी।
मुख्य सचिव के अनुसार इस काम में स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस/यातायात विभाग मिलकर काम करेंगे।
1. निराश्रित गौवंश की पहचान: खुले में विचरण कर रहे सभी पशुओं को चिन्हित किया जाए।
2.गौशालाओं में स्थानांतरण: इन्हें गौशालाओं, नंदीशालाओं या पशु आश्रय स्थलों में भेजा जाए।
3.नगरीय क्षेत्रों को गौवंश मुक्त बनाना: स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश कि नगर सीमा में कोई निराश्रित गौवंश न रहे।
4. कचरा निस्तारण सुदृढ़ करना: ताकि पशु भोजन की तलाश में सडक़ों पर न आएं।
5. निजी स्वामित्व वाले पशु पर कार्रवाई: सार्वजनिक स्थलों पर पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाए।
6.पंचायत स्तर पर निगरानी समिति: पंचायत राज विभाग स्थानीय समितियां बनाए और कार्रवाई करे।
7. राजमार्ग सुरक्षा इंतज़ाम: अवरोधक, चेतावनी बोर्ड और कैटल कैचर वाहन की व्यवस्था।
8. नियमित पेट्रोलिंग: राजमार्गों पर हादसों की संभावना कम करने के लिए।
9. पुलिस-ट्रैफिक सहयोग: गौवंश को सुरक्षित गौशालाओं में भिजवाने में सहयोग।
10. गौशालाओं की न्यूनतम 10 फीसदी क्षमता आरक्षित: निराश्रित पशुओं के लिए और मना करने पर कार्रवाई।