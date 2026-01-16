भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026: राजस्थान 6400 MWh बैटरी वाला मेगा प्रोजेक्ट पेश करेगा

जयपुर: 2025 में देश की सबसे ज्यादा सोलर बिजली बनाने के बाद राजस्थान अब अगले कदम पर है। शुक्रवार से शुरू होने वाले भारत रिन्यूएबल एक्सपो में राज्य 50 बड़ी सोलर कंपनियों के CEO को अपना बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट दिखाएगा। सरकारी अधिकारी इन सीईओ से मिलेंगे और पुगल सोलर पार्क को निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह बताएंगे। इस पार्क में 2450 मेगावाट सोलर बिजली बनती है और 6,400 एमडब्ल्यूएच की बैटरी स्टोरेज है।