16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026: राजस्थान 6400 MWh बैटरी वाला मेगा प्रोजेक्ट पेश करेगा

देश की सबसे बड़ी सोलर क्षमता जोड़ने के बाद राजस्थान भारत रिन्यूएबल एक्सपो में 50 CEO को पुगल सोलर पार्क (2450 MW सोलर और 6400 MWh बैटरी) दिखाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ankit Sai

Jan 16, 2026

Solar Power

सौर ऊर्जा फोटो-पत्रिका

जयपुर: 2025 में देश की सबसे ज्यादा सोलर बिजली बनाने के बाद राजस्थान अब अगले कदम पर है। शुक्रवार से शुरू होने वाले भारत रिन्यूएबल एक्सपो में राज्य 50 बड़ी सोलर कंपनियों के CEO को अपना बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट दिखाएगा। सरकारी अधिकारी इन सीईओ से मिलेंगे और पुगल सोलर पार्क को निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह बताएंगे। इस पार्क में 2450 मेगावाट सोलर बिजली बनती है और 6,400 एमडब्ल्यूएच की बैटरी स्टोरेज है।

शाम को भी मिलेगी बिजली

हेक्सा क्लाइमेट के चेयरमैन संजीव अग्रवाल जो (राजस्थान में 1000 मेगावाट से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट बना रहे हैं) ने कहा कि बैटरी स्टोरेज पर राजस्थान का फोकस बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। उन्होंने बताया, बैटरी स्टोरेज से बिजली बर्बाद होने का खतरा कम होता है, और शाम के समय में बिजली मिलती रहती है।

विदेशी कंपनियां दिखाएंगी इनोवेशन

इससे राज्य की बहुत सारी रिन्यूएबल बिजली सही तरीके से इस्तेमाल हो पाती है। रूपल गुप्ता क्रियाना पावर की सीईओ ने कहा कि राजस्थान ने अच्छी नीतियों से रिन्यूएबल एनर्जी में लीडरशिप दिखाई है। अब बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर फोकस अगला महत्वपूर्ण कदम है।

यह एक्सपो एमएनआरई और राज्य ऊर्जा विभाग के साथ राजस्थान सोलर एसोसिएशन कर रहा है। यहां देश-विदेश की कंपनियां नई तकनीक, प्रोडक्ट और नई खोज दिखाएंगी। साथ ही पीएम सूर्यघर, कुसुम और रूफटॉप सोलर जैसी सरकारी योजनाएं भी दिखाई जाएंगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Metro : राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में बड़ा खेल, निदेशकों की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल
जयपुर
Rajasthan Metro Rail Corporation big irregularities directors recruitment process under question

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 02:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026: राजस्थान 6400 MWh बैटरी वाला मेगा प्रोजेक्ट पेश करेगा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में जैविक क्रांति का नया अध्याय: कोटपूतली-बहरोड़ जिले की बामनवास कंकर बनी उत्तर-पश्चिम भारत की पहली पूर्ण जैविक पंचायत

जयपुर

Rajasthan Love Story : राजस्थान की अनोखी लव स्टोरियां छू लेंगी दिल, 3 युवकों की कहानी, जिन्होंने रचाईं विदेशी लड़कियों से शादियां

Rajasthan unique love stories touch your heart three young men married foreign girls
जयपुर

रंगों से वर्चुअल ट्राइऑन तक: एआइ ने बदली फैशन की दुनिया

ओपिनियन

चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता एवं भविष्य की चुनौती

ओपिनियन

संपादकीय: सजा के सख्त प्रावधानों से ही जहरीली दवा पर अंकुश

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.