16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Metro : राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में बड़ा खेल, निदेशकों की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल

Rajasthan Metro : राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (आरएमआरसी) में निदेशकों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 16, 2026

Rajasthan Metro Rail Corporation big irregularities directors recruitment process under question

राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। फाइल फोटा पत्रिका

Rajasthan Metro : राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (आरएमआरसी) में होने वाली ताजा भर्तियों ने सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चार निदेशक पदों पर की जा रही नियुक्तियों की प्रक्रिया को जिस तरह बदला गया है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि भर्ती नियमों को उम्मीदवारों के हिसाब से ढाला गया है, न कि योग्यता के आधार पर चयन किया जा रहा है। दअरसल, राजस्थान मेट्रो में कुल 4 निदेशक पद स्वीकृत किए गए हैं।

इनमें से कॉर्पोरेट मामलात के निदेशक महेश भुराड़िया और वित्त के निदेशक सुनील ढाका की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को 20 दिसम्बर को पत्र लिखा, 26 दिसम्बर को केंद्र से अनुमति मिल गई। इसके बाद दो निदेशक (परियोजना और परिचालन) की एक जनवरी को विज्ञप्ति जारी की गई। इनके नियम और शर्तों को बदल दिया गया।

सभी निदेशकों के लिए पे-स्केल मापदंड अलग

राज्य सरकार के सभी उपक्रमों और ज्वॉइंट वेंचर में सभी निदेशकों का पे स्केल (8700 रुपए है)। यहां जो केंद्र सरकार ने जिन दो निदेशकों को अनुमति दी है, उनका भी पे स्केल 8700 रुपए है। वहीं, जिनकी विज्ञप्ति जारी की है, उनका पे स्केल (10000 रुपए) निर्धारित किया है।

यहां की गड़बड़ी

ये मापदंड पहले तय किए जाते तो केंद्र सरकार से दोनों निदेशक की अनुमति नहीं मिल पाती। क्योंकि दोनों निदेशक 8700 रुपए पे स्केल पर कार्यरत हैं। निदेशक परिचालन के लिए जो नियम और शर्तें बनाईं गई हैं। सूत्रों की मानें तो चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ और नियमों में संशोधन किए गए हैं।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

SIR Update : SIR पर चुनाव आयोग का नया अपडेट, राजस्थान के वोटरों को मिली बड़ी राहत
जयपुर
Election Commission releases new update on SIR Rajasthan voters Big relief

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 01:20 pm

Published on:

16 Jan 2026 01:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Metro : राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में बड़ा खेल, निदेशकों की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

REET: कल से राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू, ये नियम भूल गए तो छूट सकती है परीक्षा

Rajasthan Teacher Recruitment Exam Starts Tomorrow
शिक्षा

JLF के दूसरे दिन हुआ 'द लाइटनिंग किड' सेशन

JLF-Charbagh
जयपुर

संवाद की संगमधारा: हर सत्र में नई दृष्टि और नई रोशनी

JLF-2026
जयपुर

Handicraft Expo: राजस्थान सरकार उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए संकल्पित, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मिलेगा वैश्विक मंच

जयपुर

Swami Rambhadracharya : कौन हैं जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य? जानिए उनके बारे में रोचक जानकारियां

Who is Jagadguru Swami Rambhadracharya know some interesting facts about him
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.