राजस्थान के Khaleel Ahmed को मिल सकती है Team India में जगह, वेस्टइंडीज़ दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन आज

राजस्थान के Khaleel Ahmed को मिल सकती है Team India में जगह, वेस्टइंडीज़ दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन आज

Rajasthan lad Khaleel Ahmed among probables for Team India against West Indies series : World Cup के ख़त्म होने के बाद हो रही West Indies सीरीज़ में कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। ऐसे में कुछ नए व युवा क्रिकेटर्स को मौक़ा मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। Team India में शामिल किये जाने वाले संभावित खिलाड़ियों में Khaleel Ahmed और Deepak Chahar के नाम भी लिए जा रहे हैं।