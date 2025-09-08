Patrika LogoSwitch to English

Innovative Healthcare: महिलाओं की सेहत पर खास फोकस, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में नई पहल

Niramay Rajasthan campaign: राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय। नवाचारों से बदल रही सेहत की तस्वीर। स्वस्थ जीवनशैली की ओर बढ़ते कदम। चिकित्सा नवाचारों से घट रही बीमारियों की चुनौती।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 08, 2025

Rajasthan Health Initiatives: जयपुर। राजस्थान में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे नवाचार प्रदेश की सेहत की तस्वीर बदल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता सुनिश्चित की जा रही है। अत्याधुनिक तकनीक और योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण, शहरी, रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में बीमारियों का इलाज होने के साथ ही स्वास्थ्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ये हैं प्रमुख योजनाएं

1-निरामय राजस्थान अभियान: इस दिशा में सबसे महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचाना, जागरूकता बढ़ाना और निवारक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अप्रैल 2025 से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत हर माह अलग-अलग थीम तय कर लोगों को स्वच्छता, संतुलित आहार, श्री अन्न, योग और व्यायाम की आदत अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

image

2-मिशन मधुहारी: टाइप-1 डायबिटीज के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके तहत इंसुलिन, ग्लूकोमीटर और ग्लूको स्ट्रिप नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि समय पर इलाज और नियंत्रण हो सके।

3-मिशन लीवर स्माइल: युवाओं में बढ़ रही फेटी लीवर डिजीज की रोकथाम और जागरूकता पर केंद्रित है। प्रदेश के 61 जिला अस्पतालों में स्थापित क्लिनिकों में अब तक 32 हजार से अधिक स्क्रीनिंग की गई है।

4-स्तनपान प्रबंधन इकाइयां: मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ये इकाइयां शुरू की गई हैं। 29 इकाइयों के माध्यम से माताओं को प्रशिक्षण और शिशुओं को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है।

5-हीमोडायलिसिस वार्ड: किडनी रोगियों के लिए जिला अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जीवन रक्षक सुविधा उपलब्ध हो रही है।

6-मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना: इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और पोषण सुविधाओं के माध्यम से आदर्श ग्राम पंचायतों का विकास करना है।

7-स्वस्थ नारी चेतना अभियान: महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए यह योजना शुरू की है। इसके तहत एचआईवी संक्रमित महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर जांच की जा रही है और अब तक 12 हजार 300 से अधिक महिलाओं की स्क्रीनिंग हो चुकी है।

