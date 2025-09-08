Innovative Healthcare: महिलाओं की सेहत पर खास फोकस, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में नई पहल

1-निरामय राजस्थान अभियान: इस दिशा में सबसे महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचाना, जागरूकता बढ़ाना और निवारक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अप्रैल 2025 से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत हर माह अलग-अलग थीम तय कर लोगों को स्वच्छता, संतुलित आहार, श्री अन्न, योग और व्यायाम की आदत अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।