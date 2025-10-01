कटाई के बाद बारिश से खराब हुई फसल का मिलेगा बीमा क्लेम, 72 घण्टे में देनी होगी सूचना

कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत असामयिक वर्षा से फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। प्रभावित काश्तकार बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घण्टे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल पर देनी होगी। जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को भी इसकी सूचना देना जरूरी है।