जयपुर में गोपालपुरा पुलिया के पास पकड़े गए 2 लेपर्ड, MNIT के पास घूम रही मादा लेपर्ड की तलाश जारी



वहीं, देर रात एक और नर लेपर्ड एमएनआईटी में पिंजरे में आ गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि गुरुवार शाम को फैक्ट्री परिसर में लेपर्ड दिखने की सूचना मिली थी। इसके बाद से ही सर्च अभियान चलाया गया। रविवार तड़के उसे सफलतापूर्वक ट्रेंकुलाइज कर पकड़ लिया गया।