Jaipur: पाइपलाइनों से 250 अरब लीटर पानी हर महीने गायब, PHED की नाकामी पर बड़ा सवाल, एक लाख अवैध कनेक्शनों से पानी की चोरी जारी

जयपुर में इंदिरा गांधी नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड के रत्नागिरी अपार्टमेंट में पानी के 70 से ज्यादा अवैध कनेक्शन मिलने के बाद जलदाय विभाग से ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ​इंदिरा गांधी नगर और प्रताप नगर क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड के कई अपार्टमेंट्स में लगभग यही हाल हैं। नियमित पेयजल कनेक्शनधारी उपभोक्ता तो गिनतीभर के हैं जबकि अवैध जल कनेक्शन लेने वाले लोगों की भरमार है। जिसके चलते वास्तविक पेयजल उपभोक्ताओं को पेयजल किल्लत को सामना करना पड़ता है।