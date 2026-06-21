जयपुर 6 AM अभियान: बारिश के बीच लय और ताल के साथ किया योग, चौगान स्टेडियम में उमड़ा उत्साह

जयपुर। राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित जयपुर 6AM एक्सपीरिंयस योर सिटी अभियान के तहत रविवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर तीन जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। हल्की बारिश और सुहावने मौसम के बीच रविवार सुबह चौगान स्टेडियम में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक योग, एरोबिक्स और प्राणायाम किया। बारिश की फुहारें भी प्रतिभागियों के जोश को कम नहीं कर सकीं। कई लोग भीगते हुए ही योग करते रहे और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया।