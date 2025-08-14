Jaipur: एसीबी ने एएसआइ को 5 हजार की रिश्वत लेते दबोचा, पहले भी इतनी राशि की कर चुका था वसूली

परिवादी के अनुसार जुलाई माह में एक पेट्रोल पंप संचालक ने पेट्रोल भरवाकर बिना भुगतान किए कार भगाकर ले जाने के संबंध में थाने में मामला दर्ज करवाया था। कार मालिक को पुलिस जयपुर से पकड़कर थाने लेकर आई और सीओ के समक्ष पेश किया था। उसने बताया था कि कार उसके दोस्त को दी थी, वहीं चला रहा था, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर कबूल करने के लिए कहा कि वह खुद कार चला रहा था। उसे छोड़ने की एवज में भी घरवालों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। फिर कार छोड़ने के एवज में 5 हजार रुपए मांगे गए। परिवादी ने सीओ पर भी उस दौरान डराने धमकाने का अरोप लगाया है। इधर, सीओ राजेश जांगिड़ ने आरोप बेबुनियाद बताए है।