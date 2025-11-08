जयपुर में AGTF की बड़ी कार्रवाई: मार्बल मूर्तियों में छिपाकर अमेरिका भेजता था ड्रग्स, विद्याधर नगर में छिपा तस्कर गिरफ्तार

तस्कर गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Crime: राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने दिल्ली पुलिस के 20 हजार रुपए का इनामी ड्रग तस्कर अजय सिंह शेखावत को विद्याधर नगर से गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि सीकर के खंडेला स्थित लाडपुर निवासी अजय सिंह शेखावत तीन वर्ष से फरार था।
बता दें कि वह दिल्ली पुलिस की पकड़ से बचने के लिए जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में छिपकर रह रहा था। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।
एडीजी ने बताया कि अजय शेखावत की गिरफ्तारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) दिल्ली जोनल यूनिट की 13 जुलाई 2022 को की गई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई से जुड़ी है। उस समय एनसीबी ने एक कूरियर कंपनी में एक संदिग्ध पार्सल की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान पार्सल के भीतर एक खोखला ग्रेनाइट मार्बल लैंप बरामद हुआ। लैंप के अंदर रंगीन धागों में लिपटी हुई दवा की स्ट्रिप्स थीं।
जांच में पता चला कि ये प्रतिबंधित अल्प्राजोलम टैबलेट्स थीं। गिनती करने पर कुल 13,770 टैबलेट्स बरामद हुईं, जिनका कुल वजन 1 किलो 515 ग्राम था। यह खेप सीकर के राहुल कुमावत की ओर से यूएसए के दीपक पटेल को भेजी जा रही थी।
एडीजी ने बताया कि आरोपी अजय सिंह शेखावत और उसके साथी मादक पदार्थों की तस्करी अत्यंत अनोखे तरीके से करते थे। यह गिरोह सीकर के पलसाना क्षेत्र में मार्बल की मूर्तियों में नशीले पदार्थों को छिपाता था।
इसके बाद इन मूर्तियों को कूरियर के माध्यम से दिल्ली भेजा जाता था। जहां से इन्हें अमरीका सहित अन्य देशों को सप्लाई किया जाता था। एएसपी सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व में एसआई बनवारी लाल और प्रताप सिंह की टीम ने आरोपी को पकड़ा।
