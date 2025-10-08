Jaipur-Ajmer Highway: लाल-पोटली में पहुंचा शव का अवशेष, तेज धमाके में सब कुछ जलकर राख

लाल-पोटली में पहुंचा शव का अवशेष (फोटो: पत्रिका)
Massive Explosion On Jaipur-Ajmer Highway: जयपुर-अजमेर हाईवे मंगलवार रात भीषण हादसे का गवाह बना। सावरदा पुलिया के पास एक LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक और केमिकल टैंकर की टक्कर के बाद जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में रखे सिलेंडर एक-एक कर फटने लगे और तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। इस हादसे में अब तक 1 की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
धमाकों की आवाजें कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दीं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि 2 किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थीं। हादसे में पांच वाहन जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल भागे।
घटना इतनी भीषण थी कि लोहे के टुकड़े करीब 280 मीटर दूर तक उड़कर गिरे। होटल के पास हुए इस हादसे में कई होटलकर्मी जान बचाकर भागे लेकिन कुछ लोग आग की चपेट में आ गए। पुलिस और दमकल की टीमें रातभर राहत कार्य में जुटी रहीं।
दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया जो रातभर लगा रहा।
रात करीब तीन बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसी दौरान घटनास्थल से एक लाल पोटली में कुछ हड्डियां और राख SMS हॉस्पिटल पहुंची। जिन्हें एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया है। पुलिस का कहना है कि एफएसएल जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ये अवशेष किसके हैं। फिलहाल टैंकर के चालक और खलासी लापता हैं।
