Jaipur-Ajmer Highway: लाल-पोटली में पहुंचा शव का अवशेष, तेज धमाके में सब कुछ जलकर राख

Massive Explosion On Jaipur-Ajmer Highway: जयपुर-अजमेर हाईवे मंगलवार रात भीषण हादसे का गवाह बना। सावरदा पुलिया के पास एक LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक और केमिकल टैंकर की टक्कर के बाद जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में रखे सिलेंडर एक-एक कर फटने लगे और तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। इस हादसे में अब तक 1 की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।