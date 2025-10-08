Jaipur Gas Cylinder Blast: देखें हादसे की भयावह तस्वीरें, 2 घंटे तक फटते रहे गैस सिलेंडर, टैंकर ड्राइवर की जलकर मौत



हादसे के बाद हाइवे पर चारों तरफ आग और धुएं का गुबार फैल गया। आग की लपटों ने वहां खड़े पांच अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद दोनों ओर का ट्रैफिक रोक दिया गया। मौके पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां भेजी गईं, जिन्होंने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक ट्रक और टैंकर दोनों पूरी तरह खाक हो चुके थे।