जयपुर-अजमेर हाईवे हादसे में नया मोड़, टैंकर के साथ LPG ट्रक चालक भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार

जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सावरदा पुलिया के पास सोमवार रात हुए सिलेंडर हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र सोनी की ओर से गठित जांच कमेटी शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने करीब 2 घंटे तक मौके का निरीक्षण कर सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की। जांच दल में अतिरिक्त जिला कलक्टर युगांतर शर्मा, एनएचएआई पीडी अजय आर्य, मौजमाबाद उपखंड अधिकारी बलवीर सिंह, उपाधीक्षक दीपक खंडेलवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कमेटी न केवल घटना के कारणों की जांच करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सिफारिशें भी तैयार करेगी। साथ ही जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त बढ़ाने के लिए एक संयुक्त टीम बनाने का निर्णय लिया है। जांच रिपोर्ट आगामी सप्ताह में जिला कलक्टर को सौंपी जाएगी।