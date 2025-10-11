Rajasthan : दीपावली बोनस जल्द देने की राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बड़ी मांग

Dungarpur : राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने दीपावली बोनस की राशि में वृद्धि कर सम्पूर्ण राशि नकद देने एवं विद्यालय रंगरोगन के आदेश पर समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष शंकरलाल कटारा, जिला मंत्री सुदर्शन सिंह चौहान एवं जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौहान ने बताया दीपावली त्योहार में महज एक सप्ताह का समय शेष रहने के उपरांत अभी तक बोनस राशि की घोषणा नहीं की गई है। जिससे राज्य कर्मियों को समय पर बोनस राशि मिलने पर संदेह है। वहीं दूसरी और महंगाई के हिसाब से पिछले 9 वर्षों से बोनस राशि में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। बोनस राशि की 25 फीसदी राशि जीपीएफ में जमा कर दी जाती है।