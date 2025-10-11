भरतपुर विकास प्राधिकरण का बढ़ा दायरा, सीएम भजनलाल के पैतृक गांव सहित 24 गांव BDA में हुए शामिल, अब विकास कार्य होंगे तेज

भरतपुर विकास प्राधिकरण। फाइल फोटो पत्रिका
Bharatpur : नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पैतृक गांव सहित 24 गांवों को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की है। इससे भरतपुर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिल सकेगी।
जानकारी के अनुसार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के शासन उप सचिव प्रथम रवि विजय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सूची में शामिल गांवों को अब भरतपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है। इसमें डीग के रारह में अभोर्रा, तालफरा, नगला बाघा, डिडवारी, कासोट प्रथम, कासोट द्वितीय, कौरेेंर, जाटोली कदीम, खेड़ा ब्राह्मण, सामई, बरौली चौथ, श्याम ढाक, पूंछरी, भरतपुर जिले के नदबई के गांव गगवाना, चैनपुरा, बछामदी, अटारी, टोहिला, कौठेनकलां, कौठेनखुर्द, अलीपुर, नगला मिर्चुआ, बझेरा, बसैया कला को शामिल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ने से अब इन गांवों में जमीनों को भाव बढ़ना तय माना जा रहा है। भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 की अनुसूची में क्रम संख्या 42 पर नगला खोहरी एवं क्रम संख्या 83 पर नगला खोरी बताए गए हैं।
