Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर विकास प्राधिकरण का बढ़ा दायरा, सीएम भजनलाल के पैतृक गांव सहित 24 गांव BDA में हुए शामिल, अब विकास कार्य होंगे तेज

Bharatpur : भरतपुर विकास प्राधिकरण का बढ़ा दायरा। सीएम भजनलाल के पैतृक गांव सहित 24 गांव बीडीए में शामिल हुए। अब विकास कार्य तेज गति से होंगे। साथ ही अब इन गांवों में जमीनों का भाव बढ़ना तय माना जा रहा है।

less than 1 minute read

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 11, 2025

Bharatpur Development Authority Limit Expanded CM Bhajan Lal ancestral village with 24 villages included now accelerating development work

भरतपुर विकास प्राधिकरण। फाइल फोटो पत्रिका

Bharatpur : नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पैतृक गांव सहित 24 गांवों को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की है। इससे भरतपुर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिल सकेगी।

रवि विजय की ओर से जारी किया गया आदेश

जानकारी के अनुसार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के शासन उप सचिव प्रथम रवि विजय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सूची में शामिल गांवों को अब भरतपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है। इसमें डीग के रारह में अभोर्रा, तालफरा, नगला बाघा, डिडवारी, कासोट प्रथम, कासोट द्वितीय, कौरेेंर, जाटोली कदीम, खेड़ा ब्राह्मण, सामई, बरौली चौथ, श्याम ढाक, पूंछरी, भरतपुर जिले के नदबई के गांव गगवाना, चैनपुरा, बछामदी, अटारी, टोहिला, कौठेनकलां, कौठेनखुर्द, अलीपुर, नगला मिर्चुआ, बझेरा, बसैया कला को शामिल किया गया है।

इन गांवों में जमीनों को भाव बढ़ना तय

उल्लेखनीय है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ने से अब इन गांवों में जमीनों को भाव बढ़ना तय माना जा रहा है। भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 की अनुसूची में क्रम संख्या 42 पर नगला खोहरी एवं क्रम संख्या 83 पर नगला खोरी बताए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता की पेंशन 20 प्रतिशत बढ़ी
जयपुर
Rajasthan Government Gave Diwali Big Gift Deceased Personnel Dependent Parents Pension has been increased by 20 percent

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर विकास प्राधिकरण का बढ़ा दायरा, सीएम भजनलाल के पैतृक गांव सहित 24 गांव BDA में हुए शामिल, अब विकास कार्य होंगे तेज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Deeg Festival : ‘डीग महोत्सव आज’, 2000 दीपों का दीपदान होगा मुख्य आकर्षण, जानें कार्यक्रम का शेड्यूल

Deeg Festival Today lighting of 2000 lamps will be main attraction know schedule of program
भरतपुर

भरतपुर: रेलवे स्टेशन पर बिगड़ी विदेशी महिला की तबियत, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

भरतपुर

GST Update : : सरकार ने शुरू किया पोर्टल, एक क्लिक पर जानें किन वस्तुओं के दाम हुए कम

GST Update Government has Launched a Portal to find out which commodities have reduced in price with just one click
भरतपुर

SMS Hospital Fire : भरतपुर के 3 मरीजों की मौत, हुआ अंतिम संस्कार, परिवार में शोक का माहौल, शेरू ने बयां किया आंखों देखा हाल…

Jaipur SMS Fire killed three Bharatpur residents Funeral family mourns Sheru narrates eyewitness account
भरतपुर

SMS Hospital Fire: दीपावली बाद मिलती छुट्टी, अब कफन में लौटेगी पत्नी की लाश, फूट-फूटकर रोता रहा दिव्यांग पति

भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.