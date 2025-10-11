भरतपुर विकास प्राधिकरण का बढ़ा दायरा, सीएम भजनलाल के पैतृक गांव सहित 24 गांव BDA में हुए शामिल, अब विकास कार्य होंगे तेज

जानकारी के अनुसार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के शासन उप सचिव प्रथम रवि विजय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सूची में शामिल गांवों को अब भरतपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है। इसमें डीग के रारह में अभोर्रा, तालफरा, नगला बाघा, डिडवारी, कासोट प्रथम, कासोट द्वितीय, कौरेेंर, जाटोली कदीम, खेड़ा ब्राह्मण, सामई, बरौली चौथ, श्याम ढाक, पूंछरी, भरतपुर जिले के नदबई के गांव गगवाना, चैनपुरा, बछामदी, अटारी, टोहिला, कौठेनकलां, कौठेनखुर्द, अलीपुर, नगला मिर्चुआ, बझेरा, बसैया कला को शामिल किया गया है।