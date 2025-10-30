जयपुर में आरोग्य मंदिरों का सच: बदले सिर्फ नाम, सेवाएं और डॉक्टरों की कमी जस की तस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दावे धरे रह गए

जयपुर: केंद्र सरकार की योजना के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 8,645 अस्पतालों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बदलने का दावा चिकित्सा विभाग ने किया था। इन आरोग्य मंदिरों पर 12 प्रकार की विशेष सेवाएं, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, नर्सिंग स्टॉफ, वेलनेस गतिविधियां और आधुनिक जांच सुविधाएं देने की बात की गई थी।