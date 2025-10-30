खुशखबरी: RIICO आज से शुरू करेगा 6 हजार भूखंडों का आवंटन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया



बता दें कि निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ पांच प्रतिशत अमानत राशि (ईएमडी) जमा करानी होगी। इसके बाद 18 नवंबर को ई-लॉटरी निकाली जाएगी। इस चरण में जयपुर के माथासुला, मंडा (द्वितीय), रेनवाल, कुंजबिहारीपुरा, तूंगा, जोधपुर के झाक, बीकानेर के करणी विस्तार और गजनेर सहित राज्यभर के 100 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 6,000 भूखंड चिन्हित किए गए हैं।