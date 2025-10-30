Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

खुशखबरी: RIICO आज से शुरू करेगा 6 हजार भूखंडों का आवंटन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का छठा चरण गुरुवार से शुरू होगा। 100 औद्योगिक क्षेत्रों में 6,000 भूखंड चिन्हित किए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 30, 2025

Rajasthan Jaipur RIICO

6000 औद्योगिक भूखंडों के लिए योजना का छठा चरण आज से (पत्रिका फाइल फोटो)

RIICO Plot Allotment: जयपुर: राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का छठा चरण गुरुवार से शुरू होगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 14 अक्टूबर तक एमओयू करने वाले निवेशक इसमें आवेदन कर सकेंगे।


बता दें कि निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ पांच प्रतिशत अमानत राशि (ईएमडी) जमा करानी होगी। इसके बाद 18 नवंबर को ई-लॉटरी निकाली जाएगी। इस चरण में जयपुर के माथासुला, मंडा (द्वितीय), रेनवाल, कुंजबिहारीपुरा, तूंगा, जोधपुर के झाक, बीकानेर के करणी विस्तार और गजनेर सहित राज्यभर के 100 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 6,000 भूखंड चिन्हित किए गए हैं।


पिछले चरण में 224 भूखंडों के लिए 322 आवेदन


पांचवें चरण में 224 भूखंडों के लिए 322 आवेदन मिले थे। इनमें राजधानी जयपुर के कुंजबिहारीपुरा, जोधपुर के बोरानाडा विस्तार और झुंझुनूं जिले के मलसीसर में अधिक रुचि रही। कुल 990 भूखंडों के लिए 1450 आवेदन आए हैं, जिनमें से 707 भूखंडों का आवंटन हो चुका है।


योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन और सशस्त्र बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए पृथक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सामाजिक समावेश और समान अवसर को भी बल मिलेगा।


यह होगी प्रक्रिया


50 हजार वर्ग मीटर तक: एक ही आवेदन पर सीधा आवंटन, एक से अधिक होने पर ई-लॉटरी से चयन।


50 हजार वर्गमीटर से अधिक: पात्रता और भूमि जरूरत के आधार पर आवंटन


जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया


-30 अक्टूबर, 2025 से 13 नवंबर, 2025 तक, निवेशक ऑनलाइन ईएमडी जमा कर आवेदन कर सकेंगे।
-ई-लॉटरी (छठा चरण) 18 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी।

ये भी पढ़ें

SMS अस्पताल में बड़ा बदलाव: एसएमएस नर्सिंग कॉलेज और स्कूल एक ही भवन में होंगे संचालित, जानें क्यों लिया गया फैसला
जयपुर
SMS Nursing College and School will operate in same building

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 07:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / खुशखबरी: RIICO आज से शुरू करेगा 6 हजार भूखंडों का आवंटन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaggery News : मंडियों में नए गुड़ की आवक तेज, जयपुर में थोक से दोगुना चल रहा खुदरा भाव

Rajasthan Mandis New jaggery Arrivals fast retail prices running twice as high as wholesale rate in Jaipur
जयपुर

जयपुर में आरोग्य मंदिरों का सच: बदले सिर्फ नाम, सेवाएं और डॉक्टरों की कमी जस की तस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दावे धरे रह गए

Jaipur Arogya Mandirs
जयपुर

Janjatiya Gaurav Varsh : सीएम भजनलाल का एलान, एक से 15 नवंबर तक प्रदेश में होंगे कई आयोजन

Janjatiya Gaurav Varsh Rajasthan CM Bhajan Lal said 1 to 15 November Several events will be held in state
जयपुर

Rajasthan Smart City: राजस्थान के ये 6 शहर बनेंगे ‘स्मार्ट सिटी’, 330 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत

Smart-City
जयपुर

IMD Alert : राजस्थान के 24 जिलों में थोड़ी देर में बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी, 20-30 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवा

IMD Yellow Alert Today shortly Rajasthan 24 districts torrential rain 20-30 KMPH speed blow wind
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.