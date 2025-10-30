खुशखबरी: RIICO आज से शुरू करेगा 6 हजार भूखंडों का आवंटन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

6000 औद्योगिक भूखंडों के लिए योजना का छठा चरण आज से (पत्रिका फाइल फोटो)
RIICO Plot Allotment: जयपुर: राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का छठा चरण गुरुवार से शुरू होगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 14 अक्टूबर तक एमओयू करने वाले निवेशक इसमें आवेदन कर सकेंगे।
बता दें कि निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ पांच प्रतिशत अमानत राशि (ईएमडी) जमा करानी होगी। इसके बाद 18 नवंबर को ई-लॉटरी निकाली जाएगी। इस चरण में जयपुर के माथासुला, मंडा (द्वितीय), रेनवाल, कुंजबिहारीपुरा, तूंगा, जोधपुर के झाक, बीकानेर के करणी विस्तार और गजनेर सहित राज्यभर के 100 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 6,000 भूखंड चिन्हित किए गए हैं।
पांचवें चरण में 224 भूखंडों के लिए 322 आवेदन मिले थे। इनमें राजधानी जयपुर के कुंजबिहारीपुरा, जोधपुर के बोरानाडा विस्तार और झुंझुनूं जिले के मलसीसर में अधिक रुचि रही। कुल 990 भूखंडों के लिए 1450 आवेदन आए हैं, जिनमें से 707 भूखंडों का आवंटन हो चुका है।
योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन और सशस्त्र बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए पृथक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सामाजिक समावेश और समान अवसर को भी बल मिलेगा।
50 हजार वर्ग मीटर तक: एक ही आवेदन पर सीधा आवंटन, एक से अधिक होने पर ई-लॉटरी से चयन।
50 हजार वर्गमीटर से अधिक: पात्रता और भूमि जरूरत के आधार पर आवंटन
-30 अक्टूबर, 2025 से 13 नवंबर, 2025 तक, निवेशक ऑनलाइन ईएमडी जमा कर आवेदन कर सकेंगे।
-ई-लॉटरी (छठा चरण) 18 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी।
