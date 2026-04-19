Jaipur: चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, पुलिस ने ढंग से सिखाया सबक, आप ना करें गलती

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा था। इस वीडियो में एक युवक अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी को तेज रफ्तार में चला रहा था। हद तो तब हो गई जब उसने चलती गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बाहर लटक कर खतरनाक करतब दिखाने लगा। यह स्टंट न केवल उस युवक के लिए जानलेवा था, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर रहा था। वीडियो के बैकग्राउंड में बज रहे म्यूजिक और युवक के अंदाज से साफ था कि यह सब केवल सोशल मीडिया पर रील डालने के मकसद से किया गया था।