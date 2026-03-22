जयपुर में BLO आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, सुपरवाइजर पर केस दर्ज, सुसाइड नोट में दिल दहलाने वाला खुलासा

मुकेश हमारे श्रेष्ठ बीएलओ में से एक था। ग्यारह साल से बीएलओ की सेवाएं दे रहे थे। उनके खिलाफ एक भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी अगर कोई आरोप सामने आते हैं तो अलग से जांच करवाई जाएगी। यह बात उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने घटना के दौरान कही थी।

-मेघराज मीणा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर