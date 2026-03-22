कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष: ‘पर्यावरण-जल संरक्षण की मुहिम को नई दिशा दे रही पत्रिका’, पत्रिका की-नोट में बोले CM भजनलाल

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी को हमने देखा भी है, उनके आलेख पढ़े भी हैं। राजस्थान पत्रिका पूरे प्रदेश की खबर देता है। जब तक मैं पूरी पत्रिका नहीं पढ़ लेता, तब तक लगता है कि कुछ छूट गया है। देश के विकास में सभी की सहभागिता की आवश्यकता है। इस सहभागिता को दिशा कैसे दी जाए? काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए? पत्रिका यह काम बखूबी आगे बढ़ा रहा है।