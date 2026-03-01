‘स्त्री : माया का अवतार’ पर आई कई प्रतिक्रियाएं, किसी ने कहा, भाव को समझने की जरूरत तो कोई बोला- लेख जीवन का मार्गदर्शन

सांसारिक जीवन में स्त्री की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो अपने विवेक और ज्ञान से समाज को आगे बढ़ाती है। घर के कामकाज को संभालने के साथ ही संतान और परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है। आधुनिकता के इस दौर में हमारी सोच बदली। परिवार में सामूहिक रूप से रहना किसी को पसंद नहीं। पत्नी व संतान के अलावा कोई दूसरा साथ नहीं होना चाहिए। यह हमारे नैतिक चरित्र के पतन का मुख्य कारण है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, नहीं तो नरक में धकेल सकती है। इसी भाव को समझने की जरूरत है।

अनिता परिहार, सामाजिक कार्यकर्ता, धार