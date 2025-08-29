Rajasthan: जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक, शौचालय के पास मिला मोबाइल, 3 दिन में दूसरी बार बरामदगी



जांच में पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह मोबाइल आखिर जेल के अंदर कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा था। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि जेल में बंद किसी कैदी द्वारा यह फोन उपयोग में लाया जा रहा था। तलाशी अभियान की भनक लगने के बाद पकड़े जाने के डर से संभवतः उसने मोबाइल को शौचालय के पास फेंक दिया।