PTI Bharti 2022: पीटीआई भर्ती में साबित हुआ फर्जीवाड़ा, 4500 अभ्यर्थियों के कागजों की फिर होगी जांच

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है। विभाग ने माना कि भर्ती में बड़ी संख्या में डिग्रियों को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग ने भर्ती में चयनित 4500 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच दोबारा करने का निर्णय लिया है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण पर रोक लगा दी है।