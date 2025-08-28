Rajasthan Politics: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद भिड़े किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, चर्चा का विषय बना वायरल वीडियो

जयपुर। राजस्थान के दो राजनेताओं के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक निजी समाचार चैनल पर एसआई भर्ती रद्द होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखी गई।
भर्ती रद्द होने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अब बहुत से लोग बाइट देने आ जाएंगे। जब कुछ होने वाला नहीं था, तब हमने दिल्ली कूच की तैयारी की थी। लाखों युवाओं ने प्रदर्शन किए। कांग्रेस ने पेपर लीक कराया और भाजपा उसे छिपा रही थी।
किरोड़ी ने इस पर पटलवार करते हुए कि मैं तो शुरू से कह रहा था परीक्षा रद्द करो। दो बार मुख्यमंत्री से बात की, तीन बार बयान दिया। मेरी मर्यादा है कि सरकार में रहकर सड़क पर नहीं उतर सकता, लेकिन जितना बोला, उतना काफी है। पेपर लीक पर मैं ही सड़क पर उतरा था।
हनुमान बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि क्रांति मैं ही करूंगा, आपकी उम्र अब हो गई है। इस पर किरोड़ी मीणा बोले मेरी उम्र चाहे जितनी हो, मेरी जितना परिश्रम करना सीखो। फर्जीवाड़ा मत करो। बेनीवाल ने कहा कि आपको पूरा देश जानता है। आप क्या करते हो? किरोड़ी लाल मीणा ने भी हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर तीखा पलटवार किया।
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों राजस्थान की सियासत बड़े चेहरे हैं। कभी दोनों ने प्रदेश में थर्ड फ्रंट तैयार करने के लिए साथ काम किया था। एसआई भर्ती को लेकर किरोड़ी ने सरकार में रहकर अपनी तरफ से लडाई लड़ी। वहीं हनुमान बेनीवाल ने सड़क पर उतरकर युवाओं की आवाज बुलंद की। इस दौरान हनुमान ने कई बार किरोड़ी को लेकर बयान भी दिए।