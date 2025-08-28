Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Politics: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद भिड़े किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, चर्चा का विषय बना वायरल वीडियो

एसआई भर्ती रद्द होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखी गई।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 28, 2025

hanuman beniwal and kirodi lal meena
Photo- Patrika Network (File Photo)

जयपुर। राजस्थान के दो राजनेताओं के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक निजी समाचार चैनल पर एसआई भर्ती रद्द होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखी गई।

भर्ती रद्द होने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अब बहुत से लोग बाइट देने आ जाएंगे। जब कुछ होने वाला नहीं था, तब हमने दिल्ली कूच की तैयारी की थी। लाखों युवाओं ने प्रदर्शन किए। कांग्रेस ने पेपर लीक कराया और भाजपा उसे छिपा रही थी।

किरोड़ी ने इस पर पटलवार करते हुए कि मैं तो शुरू से कह रहा था परीक्षा रद्द करो। दो बार मुख्यमंत्री से बात की, तीन बार बयान दिया। मेरी मर्यादा है कि सरकार में रहकर सड़क पर नहीं उतर सकता, लेकिन जितना बोला, उतना काफी है। पेपर लीक पर मैं ही सड़क पर उतरा था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan SI Paper Leak: ऐसे लीक हुआ था राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर, अब हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला
जयपुर
SI Recruitment Exam 2021 Paper Leak

हनुमान बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि क्रांति मैं ही करूंगा, आपकी उम्र अब हो गई है। इस पर किरोड़ी मीणा बोले मेरी उम्र चाहे जितनी हो, मेरी जितना परिश्रम करना सीखो। फर्जीवाड़ा मत करो। बेनीवाल ने कहा कि आपको पूरा देश जानता है। आप क्या करते हो? किरोड़ी लाल मीणा ने भी हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर तीखा पलटवार किया।

देखें पूरा वीडियो…

कभी दोनों ने साथ मिलकर किया थर्ड फ्रंट तैयार

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों राजस्थान की सियासत बड़े चेहरे हैं। कभी दोनों ने प्रदेश में थर्ड फ्रंट तैयार करने के लिए साथ काम किया था। एसआई भर्ती को लेकर किरोड़ी ने सरकार में रहकर अपनी तरफ से लडाई लड़ी। वहीं हनुमान बेनीवाल ने सड़क पर उतरकर युवाओं की आवाज बुलंद की। इस दौरान हनुमान ने कई बार किरोड़ी को लेकर बयान भी दिए।

ये भी पढ़ें

प्रेमी ने प्रेमिका का बना लिया अश्लील वीडियो, गुस्साई लड़की ने पहले मिलने बुलाया, फिर काट दिया प्राइवेट पार्ट
हनुमानगढ़
police

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 06:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद भिड़े किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, चर्चा का विषय बना वायरल वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.