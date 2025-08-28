Rajasthan Politics: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद भिड़े किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, चर्चा का विषय बना वायरल वीडियो

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों राजस्थान की सियासत बड़े चेहरे हैं। कभी दोनों ने प्रदेश में थर्ड फ्रंट तैयार करने के लिए साथ काम किया था। एसआई भर्ती को लेकर किरोड़ी ने सरकार में रहकर अपनी तरफ से लडाई लड़ी। वहीं हनुमान बेनीवाल ने सड़क पर उतरकर युवाओं की आवाज बुलंद की। इस दौरान हनुमान ने कई बार किरोड़ी को लेकर बयान भी दिए।