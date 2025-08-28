Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

प्रेमी ने प्रेमिका का बना लिया अश्लील वीडियो, गुस्साई लड़की ने पहले मिलने बुलाया, फिर काट दिया प्राइवेट पार्ट

जसवंत सिंह और युवती के बीच संबंधों में लंबे समय से तनाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि जब दोनों हरिद्वार में रहते थे, तब युवक ने युवती का नहाते समय एक वीडियो बना लिया था।

हनुमानगढ़

Rakesh Mishra

Aug 28, 2025

police
एआई तस्वीर

उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में गैर समुदाय की प्रेमिका ने मिलने आए युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले काफी समय से रिश्तों में दरार चल रही थी और विवाद की वजह एक कथित वीडियो था। घटना के बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का निवासी जसवंत सिंह (29) अपनी प्रेमिका से मिलने बुधवार को हरदोई गया था। दोनों के बीच पहले से ही नजदीकियां थीं और यह रिश्ता तीन साल तक हरिद्वार में काम के दौरान परवान चढ़ा था। साल भर पहले युवती का परिवार हरिद्वार से वापस आकर यही रहने लगा।

धारदार चीज से किया हमला

इसी कारण जसवंत अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि युवती ने गुस्से में आकर युवक पर धारदार चीज से हमला करके उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। अचानक हुए इस हमले से युवक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा।

मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर

डायल 112 को स्थानीय लोगों ने सूचना दी जिसके बाद घायल युवक को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लावां पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया। बताया जाता है जसवंत सिंह और युवती के बीच संबंधों में लंबे समय से तनाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि जब दोनों हरिद्वार में रहते थे, तब युवक ने युवती का नहाते समय एक वीडियो बना लिया था। इसी वीडियो को लेकर वह युवती पर दबाव बनाता रहता था। आशंका है कि इसी वीडियो को लेकर दोनों के बीच विवाद होने के बाद युवती ने यह कदम उठाया।

Updated on:

28 Aug 2025 06:04 pm

Published on:

28 Aug 2025 05:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / प्रेमी ने प्रेमिका का बना लिया अश्लील वीडियो, गुस्साई लड़की ने पहले मिलने बुलाया, फिर काट दिया प्राइवेट पार्ट

