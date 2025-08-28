प्रेमी ने प्रेमिका का बना लिया अश्लील वीडियो, गुस्साई लड़की ने पहले मिलने बुलाया, फिर काट दिया प्राइवेट पार्ट

डायल 112 को स्थानीय लोगों ने सूचना दी जिसके बाद घायल युवक को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लावां पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया। बताया जाता है जसवंत सिंह और युवती के बीच संबंधों में लंबे समय से तनाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि जब दोनों हरिद्वार में रहते थे, तब युवक ने युवती का नहाते समय एक वीडियो बना लिया था। इसी वीडियो को लेकर वह युवती पर दबाव बनाता रहता था। आशंका है कि इसी वीडियो को लेकर दोनों के बीच विवाद होने के बाद युवती ने यह कदम उठाया।