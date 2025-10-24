जयपुर में ATM से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाली गैंग गिरफ्तार, मास्टर चाबी और नकदी बरामद

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Crime: जयपुर: ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने एटीएम मशीनों में तकनीकी छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से रुपए निकालने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि आरोपियों के कब्जे से एक चौपहिया वाहन, एटीएम में उपयोग किए जाने वाले औजार, मास्टर चाबी और तेरह हजार एक सौ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, 17 अक्टूबर को एक बैंक के शाखा प्रबंधक अभिषेक गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जलमहल स्थित एटीएम में छेड़छाड़ की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों में राजगढ़, अलवर निवासी अक्षय मीणा उर्फ गड्डू (19) ईशु मीणा (19) पुराना रूपवास, अलवर निवासी चित्रांश मीणा (21) और निठारी-अलवर निवासी राहुल मीणा (19) शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि गिरोह पहले एटीएम मशीनों की लोकेशन की रेकी करता था। इसके बाद कैश आउटलेट में सनमाइका शीट या डबल टेप लगाकर आरोपी पैसे फंसा देते थे। ग्राहक के जाने के बाद वे एटीएम बॉक्स खोलकर अटकी हुई रकम निकाल लेते थे।
सभी आरोपी अलवर से जयपुर आकर वारदात को अंजाम देकर लौट जाते थे। जांच में सामने आया है कि गैंग ने अब तक सिंधी कैंप बस स्टैंड, जोरावर सिंह गेट (दो बार), गांधीनगर (दो बार) और जलमहल क्षेत्र की एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है।
