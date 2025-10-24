Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में ATM से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाली गैंग गिरफ्तार, मास्टर चाबी और नकदी बरामद

Jaipur Crime: आरोपियों के कब्जे से एक चौपहिया वाहन, एटीएम में उपयोग किए जाने वाले औजार, मास्टर चाबी और तेरह हजार एक सौ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। 17 अक्टूबर को बैंक शाखा प्रबंधक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 24, 2025

Jaipur Crime

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Crime: जयपुर: ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने एटीएम मशीनों में तकनीकी छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से रुपए निकालने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।


बता दें कि आरोपियों के कब्जे से एक चौपहिया वाहन, एटीएम में उपयोग किए जाने वाले औजार, मास्टर चाबी और तेरह हजार एक सौ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, 17 अक्टूबर को एक बैंक के शाखा प्रबंधक अभिषेक गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जलमहल स्थित एटीएम में छेड़छाड़ की जा रही है।


गैंग के ये आरोपी गिरफ्तार


गिरफ्तार आरोपियों में राजगढ़, अलवर निवासी अक्षय मीणा उर्फ गड्डू (19) ईशु मीणा (19) पुराना रूपवास, अलवर निवासी चित्रांश मीणा (21) और निठारी-अलवर निवासी राहुल मीणा (19) शामिल हैं।


पुलिस ने बताया कि गिरोह पहले एटीएम मशीनों की लोकेशन की रेकी करता था। इसके बाद कैश आउटलेट में सनमाइका शीट या डबल टेप लगाकर आरोपी पैसे फंसा देते थे। ग्राहक के जाने के बाद वे एटीएम बॉक्स खोलकर अटकी हुई रकम निकाल लेते थे।


अलवर से जयपुर आकर वारदात के देते थे अंजाम


सभी आरोपी अलवर से जयपुर आकर वारदात को अंजाम देकर लौट जाते थे। जांच में सामने आया है कि गैंग ने अब तक सिंधी कैंप बस स्टैंड, जोरावर सिंह गेट (दो बार), गांधीनगर (दो बार) और जलमहल क्षेत्र की एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है।

ये भी पढ़ें

Anandpal Encounter: आनंदपाल एनकाउंटर हिंसा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से सामने आया नया अपडेट
जोधपुर
Anandpal encounter

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 09:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में ATM से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाली गैंग गिरफ्तार, मास्टर चाबी और नकदी बरामद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नशे की लत ने बनाया चोर: जयपुर के कई घरों में चोरी करने वाला 20 साल का आरोपी गिरफ्तार, 35 लाख के जेवर किए बरामद

जयपुर

राजस्थान कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में, दिल्ली में मैराथन बैठक आज

KC-Venugopal-Sukhjinder-Singh-Randhawa-Govind-Singh-Dotasara
जयपुर

450 से ज्यादा हलवाई, 41 भट्टियों पर बनाएंगे प्रसादी, खोले के हनुमान मंदिर में इस तारीख को होगा लक्खी महोत्सव

जयपुर

SMS Hospital Fire: 18 दिन बाद भी नहीं शुरू हुआ ICU का काम, रोजाना बांगड़ में शिफ्ट कर रहे मरीज

SMS Hospital Fire
जयपुर

Rajasthan News: जनगणना के लिए प्री टेस्ट भी इस बार दो चरण में,पहले चरण की तैयारी आज से शुरू

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.