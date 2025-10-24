Anandpal Encounter: आनंदपाल एनकाउंटर हिंसा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से सामने आया नया अपडेट

एफआईआर के अनुसार, 24 जून, 2017 को चूरू जिले के मालासर गांव में पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल की मौत के बाद उसके परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में जसवंतगढ़ थाने के एसएचओ पर जानलेवा हमला हुआ। सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त किया गया और राजमार्ग पर अवरोध पैदा किया गया। बाद में लोकेन्द्र सिंह कालवी की अगुवाई में गठित समिति के माध्यम से समझौता प्रयास विफल हो गए।