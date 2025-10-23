Rajasthan Rape: रातभर मोबाइल पर देखता रहा अश्लील वीडियो, सुबह मासूम बच्ची से रेप, आरोपी गिरफ्तार

वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पाली पुलिस की मदद से पकड़ा गया था। पीड़िता का मेडिकल मुआयना और बयान दर्ज करने के बाद बलात्कार की पुष्टि होने पर चालक साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी साजिद काफी समय तक गांव में ही जेसीबी चलाता था। अधिकांश गांव वाले उससे परिचित हैं। कुछ दिन से वह पाली में किसी व्यक्ति की जेसीबी चला रहा था। वह मंगलवार रात ही पीड़िता के गांव आया था।