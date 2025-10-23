Rajasthan Rape: रातभर मोबाइल पर देखता रहा अश्लील वीडियो, सुबह मासूम बच्ची से रेप, आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर
जोधपुर। जोधपुर जिले के एक गांव में तीन साल की मासूम से बलात्कार करने के आरोपी चालक को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल की जांच में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। उधर, सरकारी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बताई जाती है।
उसका 12 दिन पहले तीसरा जन्मदिन मनाया गया था, लेकिन अश्लील वीडियो देखने के बाद आरोपी ने उसे बलात्कार का शिकार बना लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि प्रकरण में मूलत: डीग जिले में केथवाड़ा थानान्तर्गत कुलियाना गांव निवासी साजिद (22) पुत्र अल्ली मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। उसका मोबाइल व खून लगे कपड़े जब्त किए गए हैं।
वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पाली पुलिस की मदद से पकड़ा गया था। पीड़िता का मेडिकल मुआयना और बयान दर्ज करने के बाद बलात्कार की पुष्टि होने पर चालक साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी साजिद काफी समय तक गांव में ही जेसीबी चलाता था। अधिकांश गांव वाले उससे परिचित हैं। कुछ दिन से वह पाली में किसी व्यक्ति की जेसीबी चला रहा था। वह मंगलवार रात ही पीड़िता के गांव आया था।
आरोपी का मोबाइल जब्त किया गया है, जिसकी गूगल हिस्ट्री की जांच की गई तो अश्लील वीडियो देखे जाने का पता लगा। उसने मोबाइल में मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक 15-20 अश्लील वीडियो देखे थे। फिर वह पीड़िता का चाचा उसे अपने साथ घर ले आया था।
कुछ देर बाद ही चाचा किसी काम से बाहर चला गया था। पीछे बालिका को मकान के बाहर अकेले खेलते देख साजिद की नीयत खराब हो गई थी। वह कुरकुरे दिलाने के बहाने बालिका को बाइक पर बिठाकर गांव के बाहर सुनसान जगह ले गया था, जहां उसके साथ बलात्कार किया था। लहुलूहान हालत में बच्ची को मकान के बाहर छोड़कर आरोपी भाग गया था।
पुलिस का कहना है कि पीड़िता गत 10 अक्टूबर को ही तीन साल की हुई थी। माता-पिता ने हंसी खुशी के साथ उसका जन्मदिन भी मनाया था। ठीक 12 दिन बाद आरोपी ने उसका बलात्कार किया।
