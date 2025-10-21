Jaisalmer Bus Fire: लगातार टूट रहीं सांसें, जैसलमेर बस हादसे में 1 और यात्री की मौत, मृतकों की संख्या 26 पहुंची

इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायलों का इलाज जारी है। गौरतलब है कि जैसलमेर में बस दुखान्तिका में झुलसी एक और महिला का दिवाली के दिन महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में दम टूट गया था। उसके दो मासूम पुत्र व एक पुत्री और बहन की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। झुलसे पति को परिजन रविवार को ही अहमदाबाद ले गए थे, जहां उसका उपचार जारी है। बता दें कि इस भीषण हादसे में 19 जने मौके पर ही जिंदा जल गए थे। 16 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए थे।