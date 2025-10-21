Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jaisalmer Bus Fire: लगातार टूट रहीं सांसें, जैसलमेर बस हादसे में 1 और यात्री की मौत, मृतकों की संख्या 26 पहुंची

ओमाराम बस हादसे के बाद गंभीर रूप से झुलस गया था और उसे जोधपुर रेफर किया गया था। वह महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती था।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 21, 2025

Jaisalmer Bus Fire

जैसलमेर बस हादसा। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जैसलमेर में हुए दर्दनाक बस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 26 तक पहुंच गई है। मंगलवार को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती एक और घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान जैसलमेर जिले के लाठी गांव निवासी 22 वर्षीय ओमाराम भील के रूप में हुई है।

ओमाराम बस हादसे के बाद गंभीर रूप से झुलस गया था और उसे जोधपुर रेफर किया गया था। वह महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती था, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। ओमाराम सहित कई घायल जोधपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार, ओमाराम के शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया था और उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका।

यह वीडियो भी देखें

मृतकों की संख्या 26 पहुंची

इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायलों का इलाज जारी है। गौरतलब है कि जैसलमेर में बस दुखान्तिका में झुलसी एक और महिला का दिवाली के दिन महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में दम टूट गया था। उसके दो मासूम पुत्र व एक पुत्री और बहन की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। झुलसे पति को परिजन रविवार को ही अहमदाबाद ले गए थे, जहां उसका उपचार जारी है। बता दें कि इस भीषण हादसे में 19 जने मौके पर ही जिंदा जल गए थे। 16 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए थे।

ये भी पढ़ें

भोपालगढ़ RPS अधिकारी भूराराम खिलेरी APO, भाजपा पदाधिकारी से मारपीट के मामले में DGP ने की कार्रवाई
जोधपुर
Bhura Ram Khileri APO

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 09:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jaisalmer Bus Fire: लगातार टूट रहीं सांसें, जैसलमेर बस हादसे में 1 और यात्री की मौत, मृतकों की संख्या 26 पहुंची

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर: 10 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का नहीं मिला सुराग, पहने थे करीब 5 तोला सोने के जेवर, अपहरण कर हत्या की आशंका

Jodhpur
जोधपुर

भोपालगढ़ RPS अधिकारी भूराराम खिलेरी APO, भाजपा पदाधिकारी से मारपीट के मामले में DGP ने की कार्रवाई

Bhura Ram Khileri APO
जोधपुर

दिवाली पर भारी पड़ी आतिशबाजी : जयपुर में 200 झुलसे, 2 ने गंवाए हाथ, जोधपुर में 1 की मौत

burns on Diwali
जोधपुर

मातम में बदली त्योहार की खुशियां, पाली में 39 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी, मां से मिलने आया था बेटा

Suicide in Pali
जोधपुर

Jodhpur: महिला ने दिया 4KG से ज्यादा वजन वाली बच्ची को जन्म, नॉर्मल डिलीवरी के बाद मिल गई छुट्टी

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.