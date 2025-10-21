Jaisalmer Bus Fire: लगातार टूट रहीं सांसें, जैसलमेर बस हादसे में 1 और यात्री की मौत, मृतकों की संख्या 26 पहुंची

जैसलमेर बस हादसा। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जैसलमेर में हुए दर्दनाक बस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 26 तक पहुंच गई है। मंगलवार को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती एक और घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान जैसलमेर जिले के लाठी गांव निवासी 22 वर्षीय ओमाराम भील के रूप में हुई है।
ओमाराम बस हादसे के बाद गंभीर रूप से झुलस गया था और उसे जोधपुर रेफर किया गया था। वह महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती था, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। ओमाराम सहित कई घायल जोधपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार, ओमाराम के शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया था और उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका।
इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायलों का इलाज जारी है। गौरतलब है कि जैसलमेर में बस दुखान्तिका में झुलसी एक और महिला का दिवाली के दिन महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में दम टूट गया था। उसके दो मासूम पुत्र व एक पुत्री और बहन की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। झुलसे पति को परिजन रविवार को ही अहमदाबाद ले गए थे, जहां उसका उपचार जारी है। बता दें कि इस भीषण हादसे में 19 जने मौके पर ही जिंदा जल गए थे। 16 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए थे।
