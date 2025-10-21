Patrika LogoSwitch to English

भोपालगढ़ RPS अधिकारी भूराराम खिलेरी APO, भाजपा पदाधिकारी से मारपीट के मामले में DGP ने की कार्रवाई

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने आदेश जारी किए, पदस्थानापन्न आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया अधिकारी

जोधपुर

Rakesh Mishra

Oct 21, 2025

आरपीएस भूराराम खिलेरी। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान पुलिस ने जोधपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपालगढ़ के वृताधिकारी (डीएसपी) आरपीएस भूराराम खिलेरी को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। यह कार्रवाई भाजपा के भोपालगढ़ महामंत्री से मारपीट और गिरफ्तारी के मामले के बाद की गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि आरपीएस भूराराम खिलेरी को पदस्थानापन्न आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है।

भाजपा पदाधिकारी से मारपीट के बाद बढ़ा विवाद

कुछ दिन पहले भोपालगढ़ में भाजपा के मंडल महामंत्री के साथ हुई मारपीट और बाद में की गई गिरफ्तारी को लेकर मामला तूल पकड़ गया था। स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर विरोध के स्वर उठे, जिसके बाद मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा।

जांच के बाद हुई कार्रवाई

मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद डीजीपी कार्यालय ने संबंधित आरपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए। फिलहाल उन्हें एपीओ कर दिया गया है और विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा को पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में लेकर मारपीट की और रातभर थाने में बंद रखा था।

इस घटना का कारण हेमंत शर्मा द्वारा फेसबुक पर भोपालगढ़ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ की गई टिप्पणियां बताई जा रही है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने भोपालगढ़ थाने के एक ASI और एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं भाजपा नेताओं ने डिप्टी भूराराम खिलेरी को हटाने की मांग की थी।

दिवाली पर भारी पड़ी आतिशबाजी : जयपुर में 200 झुलसे, 2 ने गंवाए हाथ, जोधपुर में 1 की मौत
जोधपुर
burns on Diwali

