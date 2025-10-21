भोपालगढ़ RPS अधिकारी भूराराम खिलेरी APO, भाजपा पदाधिकारी से मारपीट के मामले में DGP ने की कार्रवाई

जोधपुर। राजस्थान पुलिस ने जोधपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपालगढ़ के वृताधिकारी (डीएसपी) आरपीएस भूराराम खिलेरी को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। यह कार्रवाई भाजपा के भोपालगढ़ महामंत्री से मारपीट और गिरफ्तारी के मामले के बाद की गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि आरपीएस भूराराम खिलेरी को पदस्थानापन्न आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है।