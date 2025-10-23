Rajasthan : हादसे में युवक की मौत पर बवाल, पथराव में 7 पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

फोटो पत्रिका
गोगुंदा (उदयपुर)। सायरा थाना क्षेत्र के बरवाड़ा हाइवे 162 ई पर सादड़ा गांव में गुरुवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक भाग गया, जिसे बाद में पुलिस ने डिटेन कर लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर कुंभलगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की जा रही थी, तब ही ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में एक महिला कांस्टेबल सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर पहुंची सायरा, गोगुंदा, केलवाड़ा थानों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई।
थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने बताया कि हादसे में कटार ग्राम पंचायत के जागड़ों की भागल निवासी अंबालाल (28) पुत्र खेमाराम गमेती की मौत हो गई। वह कटार से मजूदरी के लिए उदयपुर पहुंच रहा था। तब ही पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। कार ने युवक को 20 फीट तक घसीट दिया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सायरा थाने के एएसआई शंभू सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को गोगुन्दा पहुंचाया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुक्रवार को होने की संभावना है।
डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि ग्रामीणों ने रोड जाम किया हुआ था। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया तो मुझे भी चोट लगी। गोगुंदा थानाधिकारी श्यामसिंह को भी मामूली चोट लगी है। कुल 7 पुलिसकर्मी घायल हुए।
पुलिस ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी करवा दी। ऐसे में घटना के एक घंटे के दरमियान ही कार चालक को पकड़ लिया गया। सायरा सहित गोगुंदा, केलवाड़ा का जाप्ता तैनात किया है। स्थिति अब नियंत्रण में है।
07 पुलिसकर्मी हुए घायल पथराव में
12 जनों को लिया गया हिरासत में
50 से ज्यादा वाहन किए गए जब्त
07 घंटे जाम रहा कुंभलगढ़ मार्ग
