Jaipur Crime : जयपुर में पर्यटकों से शराब पीने के लिए ₹500 मांगे, जान से मारने की दी धमकी, फर्जी किन्नर गिरफ्तार

थानाप्रभारी श्याम सुंदर ने बताया कि पीहित स्वप्निल पोटले ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह परिवार व दोस्तों के साथ मुंबई से जयपुर घूमने आया था। सिंधी कैंप स्थित एक होटल में ठहरे थे। होटल से बाहर निकले तो एक किन्नर उनके पास आया और पैसे मांगने लगा। इस पर उसको 150 रुपए देने लगे तो उसने कहा कि शराब पीनी है। 500 रुपए मांगे, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।