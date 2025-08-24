Jaipur Crime : जयपुर में पर्यटकों से शराब पीने के लिए ₹500 मांगे, जान से मारने की दी धमकी, फर्जी किन्नर गिरफ्तार

Jaipur Crime : जयपुर के सिधी कैंप थाना पुलिस ने पर्यटकों से मारपीट कर शराब के लिए पैसे छीनने वाले फर्जी किन्नर को शनिवार को गिरफ्तार किया है। एसीपी (सदर) धर्मवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शहदाब अली उर्फ कमना (24 वर्ष) नागतलाई गलता गेट का रहने वाला है।
थानाप्रभारी श्याम सुंदर ने बताया कि पीहित स्वप्निल पोटले ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह परिवार व दोस्तों के साथ मुंबई से जयपुर घूमने आया था। सिंधी कैंप स्थित एक होटल में ठहरे थे। होटल से बाहर निकले तो एक किन्नर उनके पास आया और पैसे मांगने लगा। इस पर उसको 150 रुपए देने लगे तो उसने कहा कि शराब पीनी है। 500 रुपए मांगे, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।
रिपोर्ट में बताया कि रुपए देने से मना किया तो उसने खुद के कपड़े उतार दिए और गालियां देने लगा। बैग से लोहे की चाभी जैसी चीज निकालकर हमले का भय दिखाकर कहा कि वह शहदाब अली है और किन्नर बनकर घूम रहा है।
पीड़ित का आरोप है कि उसके दोस्त को थप्पड़ मारकर चश्मा और छाता लेकर तोड़ने की कोशिश की। किसी तरह होटल में घुसकर पीड़ित ने जान बचाई। पुलिस ने शहदाब अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छीने हुए पैसे बरामद कर लिए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि 6 अगस्त को स्टेशन रोड पर एक डॉक्टर से मारपीट कर रुपए छीन चुका है।