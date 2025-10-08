Jaipur Crime: बलात्कार का विरोध करने पर युवती को मौत के घाट उतारा, आरोपी तक यूं पहुंची पुलिस

करन शर्मा ने बताया कि बीती शनिवार रात करीब ढ़ाई बजे सिक्योरिटी गार्ड ने खाली पड़े डेयरी बूथ का गेट खुला हुआ देखा। गेट बंद करने के लिए जैसे ही बूथ के अंदर पहुंचा तो भौचक्का रह गया। डेयरी बूथ में महिला अर्द्ध नग्न अवस्था में बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सिर से खून बह रहा था और शरीर पर रगड़ के निशान मौजूद थे। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने स्थानीय लोगों और पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों से महिला की शिनाख्तगी के लिए पूछताछ की। पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र करीब 30 साल के आसपास है, और वो खानाबदोश जीवन जी रहीं थी। फुटपाथ पर सोती थी। पुलिस ने मृतका के दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने की संभावना के चलते दो-तीन नशेड़ियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ भी की। वहीं सूराग लगने पर आरोपी सुरेश नायक को गिरफ्तार कर लिया।