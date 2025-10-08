Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Crime: बलात्कार का विरोध करने पर युवती को मौत के घाट उतारा, आरोपी तक यूं पहुंची पुलिस

जयपुर में विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बलात्कार का विरोध करने पर युवती की हत्या करने के मामले में एक जने को गिरफ्तार किया है।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 08, 2025

युवती की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पत्रिका फोटो

जयपुर में विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बलात्कार का विरोध करने पर युवती की हत्या करने के मामले में एक जने को गिरफ्तार किया है। शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने युवती का शव कांवटिया हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया। युवती के दाएं हाथ की कलाई पर मां PAA लिखा और बेल का टैटू बना हुआ है। बाएं हाथ, गले के पीछे व दाहिने कंधे पर भी टैटू बने हैं।

डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि मूलत: जमवारामगढ़ के नायकों का मोहल्ला हाल भट्टा बस्ती अमानीशाह दरगाह के पास रहने वाले सुरेश नायक उर्फ पावणा (44) को गिरफ्तार किया है। आरोपी मजदूरी करता है। 3 अक्टूबर की रात पुलिस को स्वर्ण जयंती पार्क के पास डेयरी बूथ के स्ट्रक्चर में युवती का अर्धनग्न हालत में शव मिला था।

आरोपी ने लौटकर फेंका शव

थानाधिकारी नरेंद्र खीचड़ ने बताया कि कुछ दिन से युवती विद्याधर नगर में लावारिस घूम रही थी। तीन अक्टूबर की शाम को वार्ड 23 पार्षद कार्यालय के पीछे गली में थी। उस समय गली में आरोपी आया और रेप का प्रयास किया, विरोध करने पर युवती की हत्या कर चला गया। शव गली में पड़ा रहा, कुछ देर बाद आरोपी वापस आया और शव डेयरी बूथ में फेंककर चला गया।

डेयरी बूथ का गेट खुला देख सिक्योरिटी गार्ड पहुंचा था मौके पर

करन शर्मा ने बताया कि बीती शनिवार रात करीब ढ़ाई बजे सिक्योरिटी गार्ड ने खाली पड़े डेयरी बूथ का गेट खुला हुआ देखा। गेट बंद करने के लिए जैसे ही बूथ के अंदर पहुंचा तो भौचक्का रह गया। डेयरी बूथ में महिला अर्द्ध नग्न अवस्था में बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सिर से खून बह रहा था और शरीर पर रगड़ के निशान मौजूद थे। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने स्थानीय लोगों और पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों से महिला की शिनाख्तगी के लिए पूछताछ की। पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र करीब 30 साल के आसपास है, और वो खानाबदोश जीवन जी रहीं थी। फुटपाथ पर सोती थी। पुलिस ने मृतका के दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने की संभावना के चलते दो-तीन नशेड़ियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ भी की। वहीं सूराग लगने पर आरोपी सुरेश नायक को गिरफ्तार कर लिया।

