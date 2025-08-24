जयपुर डेयरी ने बढ़ाए ‘सरस दूध’ के दाम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर; जानें नई दरें कब से होंगी लागू?

जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मनीष फौजदार ने बताया कि सरस गोल्ड दूध का आधा लीटर पैक 33 रुपए के स्थान पर 34 रुपए एवं 1 लीटर पैक 66 रुपए के स्थान पर 68 रुपए तथा 06 लीटर पैक 408 रुपए में उपलब्ध होगा। सरस स्टैंडर्ड दूध का आधा लीटर पैक 29 रुपए के स्थान पर 30 रुपए एवं एक लीटर पैक 58 रुपए के स्थान पर 60 रुपए में बिक्री हेतु उपलब्ध होगा।