जयपुर डेयरी ने बढ़ाए ‘सरस दूध’ के दाम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर; जानें नई दरें कब से होंगी लागू?

Saras Milk Price Increased: राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने सरस घी के बाद अब सरस दूध के दामों की बढ़ोतरी निर्णय लिया है। दुग्ध उत्पादकों को और बेहतर मूल्य देने के उद्देश्य से सरस गोल्ड, टोन्ड, स्मार्ट, स्टैंडर्ड एवं लाइट दूध के मूल्य में 2 रुपए प्रतिलीटर की वृद्धि की गई है। नई दरें 25 अगस्त 2025 सोमवार की सांयकालीन सप्लाई से लागू होंगी।
जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मनीष फौजदार ने बताया कि सरस गोल्ड दूध का आधा लीटर पैक 33 रुपए के स्थान पर 34 रुपए एवं 1 लीटर पैक 66 रुपए के स्थान पर 68 रुपए तथा 06 लीटर पैक 408 रुपए में उपलब्ध होगा। सरस स्टैंडर्ड दूध का आधा लीटर पैक 29 रुपए के स्थान पर 30 रुपए एवं एक लीटर पैक 58 रुपए के स्थान पर 60 रुपए में बिक्री हेतु उपलब्ध होगा।
वहीं, सरस टोन्ड दूध का आधा लीटर पैक 26 रुपए के स्थान पर 27 रुपए एवं एक लीटर पैक 52 रुपए. के स्थान पर 54 रुपए. तथा 06 लीटर पैक 324 रुपए में बिक्री हेतु उपलब्ध होगा। सरस स्मार्ट दूध का आधा लीटर पैक 22 रुपए के स्थान पर 23 रुपए एवं 1 लीटर पैक 44 रुपए के स्थान पर 46 रुपए में उपलब्ध होगा।
इसके अलावा सरस लाइट दूध का 400 मि.ली. पैक 15 रुपए की जगह 16 रुपए में बिक्री हेतु उपलब्ध होगा। इस निर्णय के पश्चात जयपुर दुग्ध संघ के बूथ संचालकों को 1.56 रुपए के स्थान पर 1.62 रुपए प्रति लीटर कमीशन देय होगा।
सरस गोल्ड दूध: आधा लीटर – ₹34 (पूर्व में ₹33), 1 लीटर – ₹68 (पूर्व में ₹66), 6 लीटर पैक – ₹408
सरस स्टैंडर्ड दूध: आधा लीटर – ₹30 (पूर्व में ₹29), 1 लीटर – ₹60 (पूर्व में ₹58)
सरस टोन्ड दूध: आधा लीटर – ₹27 (पूर्व में ₹26), 1 लीटर – ₹54 (पूर्व में ₹52), 6 लीटर पैक – ₹324
सरस स्मार्ट दूध: आधा लीटर – ₹23 (पूर्व में ₹22), 1 लीटर – ₹46 (पूर्व में ₹44)
सरस लाइट दूध: 400 मि.ली. – ₹16 (पूर्व में ₹15)
प्रबंध संचालक ने बताया कि 'जयपुर डेयरी का सदैव प्रयास रहा है कि दुग्ध उत्पादकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण दूध वाजिब दर पर उपलब्ध हो। हमें विश्वास है कि जयपुर और दौसा क्षेत्र के उपभोक्ता पूर्ववत हमारा सहयोग करते रहेंगे।'
इन बढ़ी हुई कीमतों का असर जयपुर और दौसा जिले के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। क्योंकि जयपुर डेयरी से दूध की सप्लाई इन दो ही जिलों में की जाती है। जयपुर डेयरी वर्तमान में इन दोनों जिलों में हर रोज 11.60 लाख लीटर से ज्यादा दूध की सप्लाई करती है।