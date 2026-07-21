जयपुर में 219 करोड़ के विकास कार्य मंजूर, करतारपुरा नाले का होगा कायाकल्प; बनेंगे नए पार्क-सड़कें

बैठक में सबसे ज्यादा 165.73 करोड़ रुपए करतारपुरा नाले के निर्माण और सुधार के काम के लिए मंजूर किए गए हैं। इस काम के पूरा होने से बारिश के समय पानी भरने की समस्या कम होगी और शहर की जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी। इसके अलावा स्वर्ण जयंती ऑक्सीजन पार्क, रॉयल हैप्पीनेस पार्क और राजस्थान उत्सव पार्क (वेस्ट-टू-वंडर) को विकसित करने के लिए करीब 45 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं, सायपुरा-गुवाड़ी-पालेड़ा इलाके की सड़कों की मरम्मत और अजमेर पुलिया से पुरानी चुंगी तक एलिवेटेड रोड के सुधार के काम को भी मंजूरी मिल गई है।