जयपुर डिस्कॉम : करंट से मौत के बाद 3 इंजीनियरों पर गिरी गाज, कॉल सेंटर कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना

जयपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने और संबंधित इंजीनियर व एफआरटी टीम को जानकारी देने के लिए केन्द्रीकृत कॉल सेंटर संचालित किया है। इसकी जिम्मेदारी अनुबंधित कंपनी को दी गई है। लेकिन कंपनी के कर्मचारी लगातार लापरवाही बरतते रहे। समीक्षा में पाया गया कि शिकायतों के निस्तारण में देरी, बिना निस्तारण के शिकायत बंद करना, कॉल सेंटर एग्जिक्यूटिव का अनुपस्थित रहना और रेस्पॉन्स में विलंब जैसी गंभीर खामियां सामने आई। इसी कारण कंपनी पर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई।