Khet Singh Murder: आज होगा अंतिम संस्कार, तनावपूर्ण माहौल, जैसलमेर-बाड़मेर से भारी भीड़ जुटने की आशंका



इसी दौरान मृतक के परिजनों और समाज के प्रतिनिधियों की जिला कलेक्टर और एसपी के साथ वार्ता चल रही थी। प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। शव को गुरुवार को डांगरी लाया जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि हालात न बिगड़ें, क्योंकि जैसलमेर-बाड़मेर से बड़ी संख्या में लोग गांव पहुंचने की संभावना है।