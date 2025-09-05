Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Khet Singh Murder: आज होगा अंतिम संस्कार, तनावपूर्ण माहौल, जैसलमेर-बाड़मेर से भारी भीड़ जुटने की आशंका

Khet Singh Murder Case: खेत सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गुरुवार को डांगरी गांव में तनाव का माहौल रहा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं, आज खेत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

जैसलमेर

Arvind Rao

Sep 05, 2025

Khet Singh Murder Case: जैसलमेर जिले के डांगरी गांव निवासी खेत सिंह की हत्या के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हत्या के बाद से ग्रामीण और समाज के लोग प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।


बता दें कि खेत सिंह का शव बाड़मेर की मोर्चरी में रखा गया था, जहां गुरुवार को पोस्टमॉर्टम के बाद भी परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया। उनकी मांग है कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मृतक परिवार को उचित मुआवजा मिले और खेत सिंह के बेटे को संविदा पर सरकारी नौकरी दी जाए।

गांव में पंचायत बुलाने की मांग


मोर्चरी के बाहर परिजनों और समाज के लोगों ने धरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसी बीच भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग डांगरी की ओर रवाना हुए।


गांव में पंचायत बुलाई जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। ग्रामीणों की मांग है कि खेत सिंह को पर्यावरण प्रेमी और समाजसेवी बताते हुए ‘शहीद’ का दर्जा दिया जाए और उनकी प्रतिमा प्रशासनिक खर्चे पर गांव में लगाई जाए।


पथराव करने का प्रयास


इधर, हालात उस समय और बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ गई। यहां आरोपियों के घर होने की सूचना पर युवाओं ने पथराव करने का प्रयास किया। स्थिति को काबू करने के लिए मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इससे गांव का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया।


आज होगा अंतिम संस्कार


इसी दौरान मृतक के परिजनों और समाज के प्रतिनिधियों की जिला कलेक्टर और एसपी के साथ वार्ता चल रही थी। प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। शव को गुरुवार को डांगरी लाया जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि हालात न बिगड़ें, क्योंकि जैसलमेर-बाड़मेर से बड़ी संख्या में लोग गांव पहुंचने की संभावना है।

Published on:

05 Sept 2025 07:30 am

Khet Singh Murder: आज होगा अंतिम संस्कार, तनावपूर्ण माहौल, जैसलमेर-बाड़मेर से भारी भीड़ जुटने की आशंका

