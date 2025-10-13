Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Discom: क्या इतनी सस्ती है जान,FRT टीम के हाथों में न ग्लव्स, न ही पैरों में रबर के जूते

डिस्कॉम के अधीन जयपुर समेत 18 सर्कल में फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम (एफआरटी) संचालन में गंभीर लापरवाही दिख रही है। लापरवाही का ऐसा ही हाल शनिवार को जगतपुरा पुलिया से पहले ट्रांसफार्मर पर दिखा। यहां एफआरटी कर्मी पोल व ट्रांसफार्मर पर चढ़े हुए थे, लेकिन इनके हाथों में न रबर के ग्लव्स थे और न ही पैरों में रबर के जूते।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 13, 2025

फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम की सुरक्षा में लापरवाही, पत्रिका फोटो

जयपुर शहर में दिवाली पर सजावट और रोशनी के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर जयपुर डिस्कॉम व्यवस्था में जुटा हुआ है लेकिन डिस्कॉम के अधीन जयपुर समेत 18 सर्कल में फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम (एफआरटी) संचालन में गंभीर लापरवाही दिख रही है। लापरवाही का ऐसा ही हाल शनिवार को जगतपुरा पुलिया से पहले ट्रांसफार्मर पर दिखा। यहां एफआरटी कर्मी पोल व ट्रांसफार्मर पर चढ़े हुए थे, लेकिन इनके हाथों में न रबर के ग्लव्स थे और न ही पैरों में रबर के जूते। वहां से गुजर रहे लोग पोल पर कर्मचारियों की लापरवाही देख हतप्रभ रह गए और बोले, करंट आ गया तो क्या करोगे। क्या किसी की जान इतनी सस्ती है।

नियमानुसार सेवा प्रदाता कंपनी को सभी एफआरटी कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों के तहत हाथों के ग्लव्स, रबर के जूते, सिर पर लगाने के लिए हेलमेट उपलब्ध कराना जरूरी है, लेकिन शहर में अधिकांश एफआरटी कर्मचारियों के पास ये सुरक्षा उपकरण नहीं हैं। ये कर्मचारी चंद रुपए के लिए जान दांव पर लगा कर शहर की बिजली सप्लाई को सुचारू रख रहे हैं।

यह है एफआरटी टीम…

फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम (एफआरटी) बिजली आपूर्ति और संबंधित समस्याओं को ठीक करने वाली टीम है। ये टीमें बिजली की कटौती, फॉल्ट और अन्य बिजली से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए तैनात की जाती हैं, ताकि उपभोक्ताओं को त्वरित और कुशल सेवा मिल सके।

संसाधन पूरे नहीं फिर भी भुगतान

शहर में एफआरटी संचालक की मॉनिटरिंग में उच्च अधिकारी लगातार सुस्ती बरत रहे हैं। यही वजह है कि एफआरटी पर पूरे संसाधन नहीं होने के बाद भी लगातार भुगतान हो रहा है। कुछ माह पहले एफआरटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई तो संसाधन कम मिले थे।

हो चुका हादसा

गौरतलब है कि बीते 7 अगस्त को दुर्गापुरा में एक कर्मचारी विद्युत पोल पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली सप्लाई शुरू हो गई और उसे करंट लग गया और वह पोल पर ही झूल गया। लोगों की सतर्कता से उसे बेहोशी की हालत में पोल से उतार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जिम्मेदार ये बोले

बिना सुरक्षा उपकरणों के एफआरटी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो लापरवाही है। सेवा प्रदाता फर्म से आज रिपोर्ट ली जाएगी। - बी.एस. मीणा, मुख्य अभियंता आइटी, जयपुर डिस्कॉम

Published on:

13 Oct 2025 10:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Discom: क्या इतनी सस्ती है जान,FRT टीम के हाथों में न ग्लव्स, न ही पैरों में रबर के जूते

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Jaipur News: पर्यटन सीजन में तीसरी लेपर्ड सफारी में सन्नाटा, 4 महीने बाद भी शुरू नहीं हुई ऑनलाइन बुकिंग

जयपुर

राजेंद्र राठौड़ ने कहा ‘मुझे और सतीश पूनिया को सियासत की सीढ़ी पर सांप ने डस लिया’, जानें फिर मदन राठौड़ व जूली ने क्या कहा?

Satish Poonia Book Release Program Rajendra Rathod said know what Madan Rathod and Julie said
जयपुर

जयपुर-अजमेर हाइवे पर सड़क हादसा, सड़क पर पाम ऑयल से फिसली एंबुलेंस, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत, तीन लोग घायल

Jaipur-Ajmer Highway Road Accident
जयपुर

SMS अस्पताल में लाक्षागृह से हालात, 18 माह में 16 बार अग्निकांड, फिर भी नहीं चेते

जयपुर

Jaipur SMS Hospital: डेढ़ साल में 16 बार लगी आग, हर बार सिस्टम रहा मौन, सभी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में

SMS Hospital fire accident
जयपुर
