Jaipur Discom: क्या इतनी सस्ती है जान,FRT टीम के हाथों में न ग्लव्स, न ही पैरों में रबर के जूते

जयपुर शहर में दिवाली पर सजावट और रोशनी के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर जयपुर डिस्कॉम व्यवस्था में जुटा हुआ है लेकिन डिस्कॉम के अधीन जयपुर समेत 18 सर्कल में फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम (एफआरटी) संचालन में गंभीर लापरवाही दिख रही है। लापरवाही का ऐसा ही हाल शनिवार को जगतपुरा पुलिया से पहले ट्रांसफार्मर पर दिखा। यहां एफआरटी कर्मी पोल व ट्रांसफार्मर पर चढ़े हुए थे, लेकिन इनके हाथों में न रबर के ग्लव्स थे और न ही पैरों में रबर के जूते। वहां से गुजर रहे लोग पोल पर कर्मचारियों की लापरवाही देख हतप्रभ रह गए और बोले, करंट आ गया तो क्या करोगे। क्या किसी की जान इतनी सस्ती है।