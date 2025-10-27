Jaipur: 1400 करोड़ रुपए बहे… द्रव्यवती प्रोजेक्ट नहीं बन पाया जयपुर की शान, साबरमती जैसा बनाने का देखा था सपना

Jaipur Dravyavati Project: जयपुर शहर में 1400 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद द्रव्यवती प्रोजेक्ट शहर की शान नहीं बन सका है। अजमेर रोड, पुरानी चुंगी से गुजर रही द्रव्यवती नदी में रोजाना हजारों लीटर सीवरेज का गंदा पानी गिर रहा है। यहां जेडीए को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, लेकिन अब तक योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। स्थिति यह है कि सुबह जब सीवर के पानी का फ्लो तेज होता है तो लोगों का मुख्य सड़क से निकलना दूभर हो जाता है। पिछले तीन वर्ष से यह समस्या बरकरार है।