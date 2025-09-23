जयपुर में आसमां से जमीं पर कड़ी नजर, पहली बार हुई लाइव ड्रोन पेट्रोलिंग, खुले में जाम छलकाने वालों पर हुई कार्रवाई

जयपुर: राजधानी जयपुर में पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर पहली बार ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू की है। इस पहल के तहत चिन्हित इलाकों में ड्रोन के माध्यम से लाइव वीडियो के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया, मुख्य रूप से भीड़भाड़ वाले बाजार और प्रमुख मार्गों को पेट्रोलिंग के तहत शामिल किया गया है। ड्रोन से प्राप्त लाइव फुटेज का इस्तेमाल स्नैचिंग, सड़क जाम और अन्य अपराधों की स्थिति पर निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही खुले में शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
ड्रोन पेट्रोलिंग के लिए एसीपी नतीशा जाखड़ के नेतृत्व में पांच टीमों का गठन किया गया है। जयपुर पुलिस के पास दो तरह के ड्रोन हैं। बड़े ड्रोन ऊंचाई पर उड़कर लंबी दूरी तक निगरानी रखते हैं, जबकि छोटे ड्रोन नजदीक जाकर घटनाओं की बारीकी से जांच करते हैं। बड़े ड्रोन में संदिग्ध गतिविधि देखी गई तो छोटा ड्रोन तुरंत पास जाकर उसे विस्तार से मॉनिटर करता है।
प्रथम चरण में तीन प्रमुख क्षेत्रों में ड्रोन पेट्रोलिंग की गई। पहले दिन एमआई रोड, दूसरे दिन गोपालपुरा बाईपास और तीसरे दिन गांधी नगर मोड़ से गांधी नगर रेलवे स्टेशन तक निगरानी रखी गई।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस दौरान रियल टाइम में जाम और भीड़ से जुड़ी समस्याओं की जानकारी तुरंत प्राप्त हो रही है, जिससे तत्काल कार्रवाई की सुविधा मिल रही है।
बीजू जॉर्ज जोसफ ने कहा, त्योहारी सीजन में अपराध और भीड़भाड़ बढ़ जाते हैं। इसे रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग की यह पहल की गई है। यदि यह सफल रहती है, तो इसे आने वाले दिनों में नियमित रूप से जारी रखा जाएगा।