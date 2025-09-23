Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में आसमां से जमीं पर कड़ी नजर, पहली बार हुई लाइव ड्रोन पेट्रोलिंग, खुले में जाम छलकाने वालों पर हुई कार्रवाई

जयपुर पुलिस ने त्योहारी सीजन में पहली बार ड्रोन पेट्रोलिंग की। भीड़भाड़ वाले बाजार और मार्गों में लाइव वीडियो से संदिग्ध गतिविधियों, जाम और खुले में शराब पीने पर निगरानी रखी जा रही है।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 23, 2025

Jaipur first time Live drone patrolling
Jaipur first time Live drone patrolling (Photo-AI)

जयपुर: राजधानी जयपुर में पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर पहली बार ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू की है। इस पहल के तहत चिन्हित इलाकों में ड्रोन के माध्यम से लाइव वीडियो के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।


पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया, मुख्य रूप से भीड़भाड़ वाले बाजार और प्रमुख मार्गों को पेट्रोलिंग के तहत शामिल किया गया है। ड्रोन से प्राप्त लाइव फुटेज का इस्तेमाल स्नैचिंग, सड़क जाम और अन्य अपराधों की स्थिति पर निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही खुले में शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: आम आदमी का कनेक्शन कट, विधायकों के बकाया बिलों पर सन्नाटा क्यों? जयपुर डिस्कॉम ने दिया ये जवाब
जयपुर
Jaipur Discom


पांच टीमों का गठन


ड्रोन पेट्रोलिंग के लिए एसीपी नतीशा जाखड़ के नेतृत्व में पांच टीमों का गठन किया गया है। जयपुर पुलिस के पास दो तरह के ड्रोन हैं। बड़े ड्रोन ऊंचाई पर उड़कर लंबी दूरी तक निगरानी रखते हैं, जबकि छोटे ड्रोन नजदीक जाकर घटनाओं की बारीकी से जांच करते हैं। बड़े ड्रोन में संदिग्ध गतिविधि देखी गई तो छोटा ड्रोन तुरंत पास जाकर उसे विस्तार से मॉनिटर करता है।


इन क्षेत्रों में की गई पेट्रोलिंग


प्रथम चरण में तीन प्रमुख क्षेत्रों में ड्रोन पेट्रोलिंग की गई। पहले दिन एमआई रोड, दूसरे दिन गोपालपुरा बाईपास और तीसरे दिन गांधी नगर मोड़ से गांधी नगर रेलवे स्टेशन तक निगरानी रखी गई।


पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस दौरान रियल टाइम में जाम और भीड़ से जुड़ी समस्याओं की जानकारी तुरंत प्राप्त हो रही है, जिससे तत्काल कार्रवाई की सुविधा मिल रही है।


बीजू जॉर्ज जोसफ ने कहा, त्योहारी सीजन में अपराध और भीड़भाड़ बढ़ जाते हैं। इसे रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग की यह पहल की गई है। यदि यह सफल रहती है, तो इसे आने वाले दिनों में नियमित रूप से जारी रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बनेगा दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर, मिलावटी दवाओं पर लगेगी रोक, औषधियां होंगी शुद्ध प्रमाणित
जयपुर
Ayurvedic Excellence Centre

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में आसमां से जमीं पर कड़ी नजर, पहली बार हुई लाइव ड्रोन पेट्रोलिंग, खुले में जाम छलकाने वालों पर हुई कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.