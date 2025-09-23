जयपुर में आसमां से जमीं पर कड़ी नजर, पहली बार हुई लाइव ड्रोन पेट्रोलिंग, खुले में जाम छलकाने वालों पर हुई कार्रवाई



ड्रोन पेट्रोलिंग के लिए एसीपी नतीशा जाखड़ के नेतृत्व में पांच टीमों का गठन किया गया है। जयपुर पुलिस के पास दो तरह के ड्रोन हैं। बड़े ड्रोन ऊंचाई पर उड़कर लंबी दूरी तक निगरानी रखते हैं, जबकि छोटे ड्रोन नजदीक जाकर घटनाओं की बारीकी से जांच करते हैं। बड़े ड्रोन में संदिग्ध गतिविधि देखी गई तो छोटा ड्रोन तुरंत पास जाकर उसे विस्तार से मॉनिटर करता है।