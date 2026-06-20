Jaipur News : जयपुर के जीटी पर महिला पर्यटक का हाईवोल्टेज ड्रामा, नशे में तोड़ा कैब का कांच, उतारे कपड़े

Jaipur News : जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र स्थित गौरव टावर (जीटी) पर शराब के नशे में धुत एक महिला के हाईवोल्टेज ड्रामे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि यह घटना 9 जून की है, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आया है। पुलिस ने इस संबंध में परिवाद दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली महिला जयपुर घूमने आई थी और यहां एक होटल में ठहरी हुई थी।