Jaipur Haj Flight 2026: जयपुर से हज के लिए तीसरी उड़ान रवाना, परिजनों ने हज यात्रियों को विदा किया

Jaipur Haj Flight 2026: जयपुर से हज के लिए तीसरी उड़ान बुधवार को रवाना हुई। यह उड़ान जयपुर एयरपोर्ट से बुधवार रात 8:30 बजे रवाना हुई। स्टेट हज कमेटी ने हाजियों के लिए जरूरत की सारी व्यवस्थाएं की थीं। हज यात्रा का पहला जत्था 20 अप्रैल को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। केंद्रीय हज कमेटी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 अप्रैल से शुरू हो चुका यह सिलसिला 28 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगा। इस वर्ष राजस्थान से कुल 3480 जायरीन खुदा की इबादत के लिए सऊदी अरब जाने वाले है।