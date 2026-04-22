कलक्टर अंकल! हर दिन ‘अग्निपरीक्षा’ है…इस तपती दोपहर से बचाइए, मासूमों पर हीटस्ट्रोक तक का खतरा

Jaipur Heatwave Crisis: मेरा नाम श्रीनिधि शर्मा है। पांचवीं कक्षा में पढ़ती हूं। इन दिनों स्कूल जाना मेरे लिए पढ़ाई से ज्यादा गर्मी से लड़ाई बन गया है। सुबह जब मैं स्कूल जाती हूं तो मौसम थोड़ा ठीक होता है, लेकिन 11-12 बजे के बाद सब कुछ बदल जाता है। हमारी क्लास में सिर्फ पंखे लगे हैं, लेकिन वो भी गर्म हवा ही फेंकते हैं।

ऐसा लगता है जैसे कोई हीटर चल रहा हो। मैं और मेरे दोस्त बार-बार पानी पीते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती। 12 बजे के बाद तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। पसीना इतना आता है कि कॉपी पर टपकता है। टीचर पढ़ाती हैं, लेकिन गर्मी की वजह से कुछ समझ में नहीं आता। बस यही सोचती हूं कि कब छुट्टी हो और मैं घर जाऊं।