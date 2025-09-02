Jaipur Rain: जयपुर में 3 दिन से ‘मूसलाधार’ बारिश, IMD का फिर बड़ा अलर्ट, जानें 3-4-5 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

Heavy Rain in Jaipur: राजस्थान में इस बार सितंबर महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। राजधानी जयपुर में सोमवार को भी बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। पिछले तीन दिनों से शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है। रविवार रात से शुरू हुई बरसात सोमवार को भी नहीं थमी। दोपहर में कई इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश हुई, जिसके बाद शाम सात बजे के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई, जो देर रात तक जारी रही।