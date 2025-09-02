Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Rain: जयपुर में 3 दिन से ‘मूसलाधार’ बारिश, IMD का फिर बड़ा अलर्ट, जानें 3-4-5 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी जयपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 02, 2025

jaipur heavy rain
Photo- Patrika Network (File Photo)

Heavy Rain in Jaipur: राजस्थान में इस बार सितंबर महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। राजधानी जयपुर में सोमवार को भी बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। पिछले तीन दिनों से शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है। रविवार रात से शुरू हुई बरसात सोमवार को भी नहीं थमी। दोपहर में कई इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश हुई, जिसके बाद शाम सात बजे के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई, जो देर रात तक जारी रही।

मौसम केंद्र के अनुसार, जयपुर में 2 और 4 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, बीते 24 घंटे में जयपुर में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सभी अधिकारियों को वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके दूरभाष नंबर हैं , 0141-2204475 और 0141-220447

जयपुर में पहला कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल, रामगढ़ बांध इलाके में उड़ाए गए 2 ड्रोन… 40 मिनट बरसे बादल
जयपुर
Artificial Rain

जयपुर के 10 बांध हो चुके लबालब

जयपुर के छापरवाड़ा में 2.2 फीट की चादर, कानोता बांध में 3 फीट की चादर, शील की डूंगरी में 8 फीट की चादर, खेजड़ी में 8 फीट की चादर, शिव की डूंगरी में 7 फीट की चादर, नयासागर पर एक फीट की चादर, हनुमान सागर गागरडू में एक फीट की चादर, चंदलाई में 1.2 फीट की चादर, बांडोलाव नरेना में आठ फीट की चादर, धोबोलाव में 4 फीट की चादर चल रही है।

रामगढ़ बांध, छापरवाड़ा, जवानपुरा धाभाई, धोबोलाव में भारी बारिश दर्ज की गई है। रामगढ़ बांध में इस मानसून में अब तक 727 एमएम बारिश, छापरवाड़ा बांध में अब तक 900 एमएम बारिश, जवानपुरा धाभाई में अब तक 879 एमएम बारिश, जिले के 35 बांधों में अब तक कुल 26 हजार 898 एमएम बारिश दर्ज की गई है।

आवश्यकतानुसार छुट्टी करने के निर्देश

वहीं दूसरी ओर, स्कूलों की छुट्टियों को लेकर भी प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। सीबीईओ को पाबंद किया गया है कि वे एसडीएम से चर्चा कर अपने ब्लॉक में बारिश की स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार स्कूलों की छुट्टी घोषित करें।

जयपुर में आज भी बरसेंगे बादल!

मौसम केन्द्र के अनुसार, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आज एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों -पश्चिम उत्तरी पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी भागों में 3 सितंबर से पुनः भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 3-4-5 सितंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई है।

जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 5 से 7 सितंबर को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश जालोर में 118 एमएम दर्ज की गई। जयपुर में दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। बीते 24 घंटे में जयपुर में 43 मिलीमीटर बारिश हुई।

राजस्थान में 50 साल बाद इस नदी में आया जबरदस्त पानी, केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों के साथ की पूजा-अर्चना
अजमेर
luni river

Published on:

02 Sept 2025 04:19 pm

Jaipur Rain: जयपुर में 3 दिन से 'मूसलाधार' बारिश, IMD का फिर बड़ा अलर्ट, जानें 3-4-5 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

