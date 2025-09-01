राजस्थान में 50 साल बाद इस नदी में आया जबरदस्त पानी, केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों के साथ की पूजा-अर्चना

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि रूपा नदी केवल जलधारा ही नहीं, बल्कि हमारे लोकजीवन और परंपराओं की जीवनरेखा है। 50 साल बाद इसे भरा हुआ देखना आनंद और आस्था का विषय है। यह हमें जल संरक्षण और प्रकृति के साथ संतुलन की महत्ता का संदेश देती है। पूरे क्षेत्र में नदी के बहाव को लेकर उत्सव जैसा वातावरण रहा। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी नदी तट पर पहुंचकर पूजा-अर्चना और हर्षोल्लास में शामिल हुए।