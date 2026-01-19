जयपुर में हिस्ट्रीशीटर ने किया फायर…युवक बचा…चचेरे भाई को लगी गोली

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि सुभाष चौक थाने का हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा गोविन्द नगर पूर्व का रहने वाला है। पीड़ित बबलू भी वहीं का रहने वाला है। सोमवार सुबह बबलू घर के नजदीक परचून की दुकान पर आया था। उसी समय रवि साथी के साथ वहां पहुंचा। कुछ दिन पहले रवि का बबलू के चचेरे भाई अजय से झगड़ा हुआ था। आरोपी ने अजय पर फायर किया। अजय बचने के लिए हट गया तो गोली बबलू को जा लगी। आरोपी रवि की तलाश में तीन पुलिस टीम लगाई है।