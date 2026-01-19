19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर ने किया फायर…युवक बचा…चचेरे भाई को लगी गोली

सुभाष चौक थाने के हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक युवक पर हत्या के इरादे से फायर कर दिया। गोली दुकान पर बैठे युवक के चचेरे भाई बबलू महावर की जांघ में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jan 19, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। सुभाष चौक थाने के हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक युवक पर हत्या के इरादे से फायर कर दिया। गोली दुकान पर बैठे युवक के चचेरे भाई बबलू महावर की जांघ में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, वहीं परिवार की खुशियां दु:ख में बदल गईं। बाइक पर साथी के साथ आया हिस्ट्रीशीटर मौके से भाग गया। वहीं परिजन ने घायल को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम से घटना स्थल का मौका मुआयना करवाया। गुस्साए परिजन व स्थानीय लोग ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गए और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आमेर रोड पर रास्ता रोक प्रदर्शन करने लगे। थानाधिकारी के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। रविवार को हिस्ट्रीशीटर-बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जयपुर कमिश्नरेट में एरिया डोमिनेशन चलाया गया था, लेकिन हिस्ट्रीशीटर रवि पकड़ में नहीं आया।

अगले माह पीड़ित की बहन की शादी

बबलू की बहन की 6 फरवरी को शादी तय है। घर में जहां शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब परिजन अस्पताल और पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि आरोपी पहले भी इलाके में दहशत फैलाता रहा है और करीब 15 दिन पहले हवाई फायर कर लोगों को डराने का आरोप उस पर लग चुका है, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई।

हमलावर की तलाश में तीन टीम लगाई

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि सुभाष चौक थाने का हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा गोविन्द नगर पूर्व का रहने वाला है। पीड़ित बबलू भी वहीं का रहने वाला है। सोमवार सुबह बबलू घर के नजदीक परचून की दुकान पर आया था। उसी समय रवि साथी के साथ वहां पहुंचा। कुछ दिन पहले रवि का बबलू के चचेरे भाई अजय से झगड़ा हुआ था। आरोपी ने अजय पर फायर किया। अजय बचने के लिए हट गया तो गोली बबलू को जा लगी। आरोपी रवि की तलाश में तीन पुलिस टीम लगाई है।

वांटेड हिस्ट्रीशीटर

आरोपी हिस्ट्रीशीटर रवि के खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी पुलिस का वांटेड भी है और इसके बावजूद वह सरेआम गोली चलाकर भाग गया। इसी बात को लेकर लोगों में आक्रोश था।

ये भी पढ़ें

बर्थडे बना मातम: “कोई बचा लो यार, बाहर निकालो…” 130 की स्पीड पर दौड़ रही थी कार, सामने आया वीडियो
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में हिस्ट्रीशीटर ने किया फायर…युवक बचा…चचेरे भाई को लगी गोली

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Literature Festival: हिंसा समय के साथ समाप्त नहीं होती, नई रूपों में आगे बढ़ती है – कैरोलिन

Jaipur Literature Festival
जयपुर

एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी

खास खबर

Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ, यहां बारिश का अलर्ट

rain alert
जयपुर

सुरक्षा में चूकः सिंगर नाइट में अव्यवस्थाओं पर मांगा स्पष्टीकरण

Jaipur 52 CIs Transferred Police Commissioner Biju George Joseph instructed them to join immediately See list of who went where
जयपुर

जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में 248 करोड़ से बिछाई जाएगी ड्रेनेज लाइन, जेडीए ने दी स्वीकृति

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.