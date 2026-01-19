जयपुर में हिस्ट्रीशीटर ने किया फायर…युवक बचा…चचेरे भाई को लगी गोली

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। सुभाष चौक थाने के हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक युवक पर हत्या के इरादे से फायर कर दिया। गोली दुकान पर बैठे युवक के चचेरे भाई बबलू महावर की जांघ में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, वहीं परिवार की खुशियां दु:ख में बदल गईं। बाइक पर साथी के साथ आया हिस्ट्रीशीटर मौके से भाग गया। वहीं परिजन ने घायल को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम से घटना स्थल का मौका मुआयना करवाया। गुस्साए परिजन व स्थानीय लोग ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गए और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आमेर रोड पर रास्ता रोक प्रदर्शन करने लगे। थानाधिकारी के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। रविवार को हिस्ट्रीशीटर-बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जयपुर कमिश्नरेट में एरिया डोमिनेशन चलाया गया था, लेकिन हिस्ट्रीशीटर रवि पकड़ में नहीं आया।
बबलू की बहन की 6 फरवरी को शादी तय है। घर में जहां शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब परिजन अस्पताल और पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि आरोपी पहले भी इलाके में दहशत फैलाता रहा है और करीब 15 दिन पहले हवाई फायर कर लोगों को डराने का आरोप उस पर लग चुका है, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई।
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि सुभाष चौक थाने का हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा गोविन्द नगर पूर्व का रहने वाला है। पीड़ित बबलू भी वहीं का रहने वाला है। सोमवार सुबह बबलू घर के नजदीक परचून की दुकान पर आया था। उसी समय रवि साथी के साथ वहां पहुंचा। कुछ दिन पहले रवि का बबलू के चचेरे भाई अजय से झगड़ा हुआ था। आरोपी ने अजय पर फायर किया। अजय बचने के लिए हट गया तो गोली बबलू को जा लगी। आरोपी रवि की तलाश में तीन पुलिस टीम लगाई है।
आरोपी हिस्ट्रीशीटर रवि के खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी पुलिस का वांटेड भी है और इसके बावजूद वह सरेआम गोली चलाकर भाग गया। इसी बात को लेकर लोगों में आक्रोश था।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग