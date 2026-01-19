बर्थडे बना मातम: “कोई बचा लो यार, बाहर निकालो…” 130 की स्पीड पर दौड़ रही थी कार, सामने आया वीडियो

फोटो पत्रिका नेटवर्क
उदयपुर। शहर में अहमदाबाद बायपास पर शनिवार तड़के हुए हादसे का शिकार हुए 4 जनों का लाइव वीडियो सामने आया है। दिल दहला देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो उसी समय का है, जब हादसा हुआ। कार में बैठा युवक वीडियो बना रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गए। वीडियो में कार 130 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। हादसे का शिकार होने के बाद कराहते युवक मदद की गुहार लगा रहे थे। उनकी आवाज वीडियो में साफ सुनाई दे रही है।
सवीना थाना क्षेत्र में अहमदाबाद बाइपास पर हुए हादसे में 4 दोस्तों की मौत हो गई थी, जबकि 2 घायल हो गए, वहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई दूसरी कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे, वे भी घायल हो गए। हादसे के समय ही कार सवार युवक वीडियो बना रहे थे। हाइवे पर तेजी से भागती कार की स्पीड बहुत तेज थी। चालक शेर मोहम्मद कार चला रहा था।
वीडियो में आ रही आवाज के मुताबिक दोस्त चालक को स्पीड कम करने की बात भी कह रहे थे। कुछ ही देर में कार हादसे का शिकार हो गई। लेकिन, मोबाइल में वीडियो चालू ही रहा। ऐसे में हादसे में हताहत होने के बाद युवकों के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जो होश में रहे, वे बचा लेने की गुहार लगा रहे थे। कह रहे थे कि - 'कोई हमें बचा लो, मैं कार के अंदर फंसा हुआ हूं… क्या कोई सुन रहा है? ' भाई अंदर फंसा हूं, कोई बचा लो… भाई कोई मुझे बचा लो, मुझे सांस नहीं आ रही है। भाई कोई मुझे बाहर निकालो…'।
गौरतलब है कि बरकत कॉलोनी निवासी अयान का बर्थडे होने से 6 दोस्त देर रात घूमने निकले थे। इसके लिए कार भी किराए पर लाई गई थी। बर्थ डे मनाने के लिए अयान ने किराए पर कार ली थी। हादसे में मुर्शीद नगर सवीना निवासी मोहम्मद अयान, बरकत कॉलोनी सवीना निवासी अदीब कुरैशी, मल्लातलाई निवासी शेर मोहम्मद और सवीना निवासी गुलाम की मौत हो गई। वसीम और मोहम्मद कैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
वसीम को अहमदाबाद भेजा गया है। युवकों की कार से दूसरी कार की टक्कर भी हुई, जो चूरू से वापी गुजरात जा रही थी। हादसे में दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए थे। गाड़ियों में युवक इस तरह फंस गए थे कि कुछ देर बाद पहुंची पुलिस और लोगों ने गेट तोड़कर शव और घायलों को बाहर निकाला था।
