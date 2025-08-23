जयपुर: गरुड़वासी में दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी बहे, 1 की मौत, दूसरे को बचाया गया

जयपुर/कोटखावदा: गरुड़वासी में ढूंढ नदी की रपट से गुरुवार शाम पानी के तेज बहाव में बही महिला का शव 20 घंटे बाद शुक्रवार को बरामद किया गया। ग्राम त्रिलोकीनाथपुरा निवासी हीरालाल बैरवा पत्नी मंजू बैरवा (32) के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। शाम 7 बजे गरुड़वासी ढूंढ नदी की रपट पार करते समय दोनों बह गए।
मौके पर मौजूद लोगों ने हीरालाल को बचा लिया, लेकिन मंजू तेज बहाव में बह गई। सूचना पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें रात भर रेस्क्यू में जुटी रहीं, लेकिन रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से दिक्कत आई। सुबह फिर सर्च अभियान शुरू हुआ। लगभग 5 किमी क्षेत्र में तलाश के बाद शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे रपट से 600 मीटर दूर पेड़ों में फंसा शव बरामद हुआ।
पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। मृतका के दो छोटे बेटे हैं। इधर, शुक्रवार दोपहर तक शव नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने बारिश में भीगते हुए नारेबाजी कर रोष जताया। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाइश कर शांत कराया। मृतका के भाई कमलेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज की है।