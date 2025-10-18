Jaipur News: दिवाली पर आग लगने के हादसों की तुरंत रोकथाम, मेडिकल सेवाएं भी अलर्ट मोड पर

दिवाली पर फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर, फोटो पत्रिका
जयपुर शहर में दिवाली पर आग लगने की घटनाओं पर तुरंत एक्शन को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग के सभी कार्मिकों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं वहीं आग लगने पर आसपास क्षेत्र की जलदाय विभाग की टंकियों से जरूरत पड़ने पर पानी लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शहर में आग की चपेट में आकर झुलसे लोगों के इलाज के लिए शहर के सवाई मानसिंह अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं भी 24 घंटे कार्यरत रहेंगी।
जयपुर हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में फायर ब्रिगेड के वाहनों को शहर के प्रमुख पुलिस थानों समेत आग लगने के संभावित स्थानों के आसपास तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि अग्निशमन कार्मिकों के अवकाश दिवाली पर्व को देखते हुए पूर्व में ही निरस्त किए जा चुके हैं। अग्निशमन अधिकारियों को भी चौबीस घंटे फील्ड में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने आग की संभावित घटनाओं की रोकथाम के लिए जयपुर शहर में जलदाय विभाग के सभी प्रमुख पंप हाउसों में पानी का स्टोरेज रखने के निर्देश दिए हैं। आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन कार्मिकों को अग्निशमन वाहनों में जलदाय विभाग के स्टोरेज टैंकों से पानी लेने की बात कही है। पंप हाउस और जलदाय चौकियों पर भी कार्मिकों को तैनात किया गया है।
जयपुर शहर में सवाई मानसिंह अस्पताल, ट्रोमा सेंटर और अन्य सेटेलाइट अस्पतालों में दिवाली पर आतिशबाजी व अन्य घटनाओं में झुलसे लोगों के इलाज के लिए 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं रहेंगी। जिला प्रशासन ने दिवाली पर आपातकालीन सेवाओं के लिए चिकित्सकों और अन्य मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई है।
