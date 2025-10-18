Jaipur News: दिवाली पर आग लगने के हादसों की तुरंत रोकथाम, मेडिकल सेवाएं भी अलर्ट मोड पर

जयपुर शहर में दिवाली पर आग लगने की घटनाओं पर तुरंत एक्शन को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग के सभी कार्मिकों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं वहीं आग लगने पर आसपास क्षेत्र की जलदाय विभाग की टंकियों से जरूरत पड़ने पर पानी लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शहर में आग की चपेट में आकर झुलसे लोगों के इलाज के लिए शहर के सवाई मानसिंह अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं भी 24 घंटे कार्यरत रहेंगी।